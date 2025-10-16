EQS-News: JMGO präsentiert den O2S Ultra: den fortschrittlichsten kompakten Ultra-Kurzdistanz-Tri-Laser-Projektor auf dem Markt

EQS-News: JMGO / Schlagwort(e): Miscellaneous

SHENZHEN, 16. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- JMGO stellt mit dem neuen O2S Ultra seine neueste Innovation vor – einen intelligenten Ultra-Kurzdistanzprojektor, der das Heimkinoerlebnis neu definiert.

Der O2S Ultra projiziert ein 100-Zoll-Bild aus nur 16,8 cm Entfernung von der Wand und bietet damit das kürzeste Projektionsverhältnis seiner Klasse. Er verwandelt jedes Wohnzimmer im Handumdrehen in ein echtes Kino – mit beeindruckender Bildleistung, immersivem Dynaudio-Sound und elegantem Design.

Dank seines kompakten Formats lässt sich der O2S Ultra nahtlos in jede Wohnumgebung integrieren. Einfach auf ein Möbelstück stellen, einschalten und genießen – ganz ohne komplizierte Installation oder Platzverlust.

Das MALC™ 3.0 Tri-Laser-System liefert brillante 4K-Bilder mit einer Helligkeit von 3.600 ISO-Lumen, einem dynamischen Kontrastverhältnis von 3.000.000:1 und einer Farbraumabdeckung von 110 % BT.2020. So erscheinen jedes Detail gestochen scharf und jede Farbe naturgetreu – selbst bei Tageslicht.

Auch der Klang überzeugt: In Zusammenarbeit mit Dynaudio entwickelt, sorgt das Audiosystem des O2S Ultra für kraftvollen, ausgewogenen Sound, zertifiziert nach Dolby Audio und DTS-HD – für ein echtes Kinoerlebnis im eigenen Zuhause.

Mit Google TV und Netflix integriert, haben Nutzer Zugriff auf über 10.000 Unterhaltungs-Apps – für ein reibungsloses, vernetztes und intuitives Seherlebnis.

Kompakt, elegant und nachhaltig: Das Gehäuse des O2S Ultra besteht aus recycelten Materialien, seine schlanken Linien fügen sich harmonisch in jedes Wohnambiente ein. Zusammen mit der optionalen motorisierten 120-Zoll-Leinwand entsteht ein stilvolles und immersives Heimkino-Setup.

Der O2S Ultra ist ab sofort zu einem unverbindlichen Verkaufspreis von 2.999,99€ erhältlich. Im Rahmen eines Einführungsangebots erhalten Käufer bis zum 31. Oktober 2025 einen Rabatt von 200 € im offiziellen JMGO Store und bei Kaufland

Mit der Einführung des O2S Ultra unterstreicht JMGO sein Engagement, die Grenzen der Heimunterhaltung weiter zu verschieben. Durch die Verbindung von modernster Technologie, nachhaltigem Design und intuitiver Benutzererfahrung ebnet die Marke den Weg für eine neue Generation intelligenter Projektoren, die jedes Wohnzimmer in einen echten Kinosaal verwandeln.

