EQS-News: One Square Advisory Services S.à.r.l.: MT-Energie GmbH – 22. Sachstandsbericht gegen Nachweis der Anleihegläubigerstellung verfügbar

One Square Advisory Services S.à.r.l.: MT-Energie GmbH – 22. Sachstandsbericht gegen Nachweis der Anleihegläubigerstellung verfügbar
16.10.2025 / 12:04 CET/CEST
One Square Advisory Services S.à.r.l.
: MT-Energie GmbH – 22.
Sachstandsbericht gegen Nachweis der Anleihegläubigerstellung verfügbar
Genf, 16. Oktober 2025
- Der Insolvenzverwalter der MT-Energie GmbH hat der One Square Advisory Services S.à.r.l. in ihrer Eigenschaft als gemeinsamer Vertreter der Anleihe 8,25% 2012/2017 (WKN: A1MLRM/
ISIN: DE000A1MLRM7) einen aktuellen Bericht über den Fortgang des Insolvenzverfahrens über das Vermögen der MT-Energie GmbH zur Verfügung gestellt.
Anleihegläubiger können eine Kopie des Berichts des Verwalters gegen Nachweis der Gläubigerstellung durch Übersendung eines aktuellen Depotauszuges (nicht älter als 10 Werktage) bei der One Square Advisory Services S.à.r.l anfordern. Entsprechende Anfragen und Nachweis sind per Email zu richten an
oder per Fax an +49 89 15 98 98 22.
Es wird darauf hingewiesen, dass es sich bei dem Insolvenzverfahren über das Vermögen der MT-Energie GmbH um ein nicht öffentliches Verfahren handelt. Eine Weitergabe des Berichts oder seines Inhalts ist daher nicht gestattet.
Kontakt
One Square Advisory Services S.à.r.l.
Team MT - Energie
Genève|Suisse
F: +49-89-15 98 98-22
2214262 16.10.2025 CET/CEST