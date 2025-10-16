Werbung ausblenden

EQS-News: One Square Advisory Services S.à.r.l.: Steilmann SE - 18. Sachstandsbericht gegen Nachweis der Anleihegläubigerstellung verfügbar

EQS Group · Uhr
Artikel teilen:

EQS-News: One Square Advisory Services S.à.r.l. / Schlagwort(e): Anleihe/Insolvenz
One Square Advisory Services S.à.r.l.: Steilmann SE - 18. Sachstandsbericht gegen Nachweis der Anleihegläubigerstellung verfügbar

16.10.2025 / 12:08 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

One Square Advisory Services S.à.r.l.: Steilmann SE - S

achstandsbericht gegen Nachweis der Anleihegläubigerstellung verfügbar

Genf, 16. Oktober 2025

- Der Insolvenzverwalter der Steilmann SE hat der One Square Advisory Services S.à.r.l. in ihrer Eigenschaft als gemeinsamer Vertreter der Anleihen WKN: A12UAE / ISIN: DE000A12UAE0 und WKN: A14J4G / ISIN: DE000A14J4G3 einen aktuellen Bericht über den Fortgang des Insolvenzverfahrens über das Vermögen der Steilmann SE zur Verfügung gestellt.

Anleihegläubiger können eine Kopie des Berichts des Verwalters gegen Nachweis der Gläubigerstellung durch Übersendung eines aktuellen (Online-)Depotauszuges (nicht älter als 10 Werktage) bei der One Square Advisory Services S.à.r.l. anfordern. Entsprechende Anfragen und Nachweis sind per E-Mail zu richten an

steilmann@onesquareadvisors.com

oder per Fax an +49 89 15 98 98 22.

Es wird darauf hingewiesen, dass es sich bei dem Insolvenzverfahren über das Vermögen der Steilmann SE um ein nicht-öffentliches Verfahren handelt. Eine Weitergabe des Berichts oder seines Inhaltes ist nicht gestattet.

Kontakt

One Square Advisory Services S.à.r.l.

Team Steilmann

Genf | Schweiz

Fax +49-89-15 98 98-22

E-Mail:

steilmann@onesquareadvisors.com

www.onesquareadvisors.com

16.10.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

2214266 16.10.2025 CET/CEST

Das könnte dich auch interessieren

Entsteht hier gerade eine Blase?
Fünf Indikatoren zeigen, wie teuer US-Aktien wirklich sind14. Okt. · onvista
Ein Graph ist vor der Wall Street zu sehen.
Dax Tagesrückblick 15.10.2025
Dax nur leicht im Minus - Zinshoffnungen stützen - Infineon und Aixtron legen zugestern, 17:56 Uhr · onvista
Dax nur leicht im Minus - Zinshoffnungen stützen - Infineon und Aixtron legen zu
Dax Vorbörse 15.10.2025
Dax setzt Erholung nach Powell-Kommentaren fortgestern, 07:59 Uhr · onvista
Dax setzt Erholung nach Powell-Kommentaren fort
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Entsteht hier gerade eine Blase?
Fünf Indikatoren zeigen, wie teuer US-Aktien wirklich sind14. Okt. · onvista
Chartzeit Wochenausgabe 12.10.2025
Trotz Rücksetzer am Freitag: Die Rally ist intakt12. Okt. · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Inflation ist der Hauptgrund für steigende Goldpreise11. Okt. · Acatis
Alle Premium-News
Werbung ausblenden