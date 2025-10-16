EQS-News: One Square Advisory Services S.à.r.l.: Steilmann SE - 18. Sachstandsbericht gegen Nachweis der Anleihegläubigerstellung verfügbar

EQS-News: One Square Advisory Services S.à.r.l. / Schlagwort(e): Anleihe/Insolvenz

One Square Advisory Services S.à.r.l.: Steilmann SE - 18. Sachstandsbericht gegen Nachweis der Anleihegläubigerstellung verfügbar



Genf, 16. Oktober 2025

- Der Insolvenzverwalter der Steilmann SE hat der One Square Advisory Services S.à.r.l. in ihrer Eigenschaft als gemeinsamer Vertreter der Anleihen WKN: A12UAE / ISIN: DE000A12UAE0 und WKN: A14J4G / ISIN: DE000A14J4G3 einen aktuellen Bericht über den Fortgang des Insolvenzverfahrens über das Vermögen der Steilmann SE zur Verfügung gestellt.

Anleihegläubiger können eine Kopie des Berichts des Verwalters gegen Nachweis der Gläubigerstellung durch Übersendung eines aktuellen (Online-)Depotauszuges (nicht älter als 10 Werktage) bei der One Square Advisory Services S.à.r.l. anfordern. Entsprechende Anfragen und Nachweis sind per E-Mail zu richten an

steilmann@onesquareadvisors.com

oder per Fax an +49 89 15 98 98 22.

Es wird darauf hingewiesen, dass es sich bei dem Insolvenzverfahren über das Vermögen der Steilmann SE um ein nicht-öffentliches Verfahren handelt. Eine Weitergabe des Berichts oder seines Inhaltes ist nicht gestattet.

Kontakt

One Square Advisory Services S.à.r.l.

Team Steilmann

Genf | Schweiz

Fax +49-89-15 98 98-22

E-Mail:

steilmann@onesquareadvisors.com

www.onesquareadvisors.com

