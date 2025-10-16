EQS-News: ShareGate fördert den Erfolg von Partnern mit einem neuen Programm und fortschrittlichen Beurteilungen

EQS-News: Workleap / Schlagwort(e): Produkteinführung

ShareGate fördert den Erfolg von Partnern mit einem neuen Programm und fortschrittlichen Beurteilungen



ShareGate unterstreicht sein Engagement für Partner mit leistungsstarken Tools, maßgeschneidertem Support und einem skalierbaren Partner-Ökosystem

MONTREAL, 16. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- ShareGate, das weltweit führende, sofort einsatzbereite Tool zur Bewertung, Migration und Optimierung von Microsoft 365-Migrationen, gibt die Einführung seines neuen ShareGate-Partnerprogramms und einer exklusiv für Partner angebotenen Migrationsbewertung bekannt.

Mit derzeit mehr als 1.800 Partnern weltweit stellt diese Veröffentlichung einen bedeutenden Meilenstein in der kontinuierlichen Mission von ShareGate dar, seine Partner beim Erfolg zu unterstützen. Das neue Programm stärkt das wachsende Partner-Ökosystem von ShareGate, in dem Partner bereits mehr als 60 % der Migrationen beeinflussen, in Nordamerika, Europa und Australien. Mit dediziertem Partner-Support auf dem Markt, vorrangigen technischen Ressourcen, skalierbaren Tools und wirkungsvollem Enablement versetzt das Programm Partner in die Lage, ihre Services zu erweitern, die Bereitstellung zu vereinfachen und zusätzliche Serviceeinnahmen zu erzielen.

„Wir haben dieses Programm in enger Zusammenarbeit mit unseren Partnern entwickelt und dabei Erkenntnisse von Hunderten von ihnen gesammelt, um zu verstehen, was am wichtigsten ist. Das Ergebnis? Ein Programm, das für jeden Partner zugänglich ist, egal ob Sie ein kleines Beratungsunternehmen oder ein großer globaler Anbieter sind, um Ihr Microsoft 365 Servicegeschäft mit ShareGate auszubauen und wirklich von Ihrem Engagement zu profitieren. Diese Einführung spiegelt unser erneutes Engagement für das Partner-Ökosystem wider, das die Grundlage unseres Erfolgs bildet – die Entwicklung von Tools und Programmen, die den tatsächlichen Bedürfnissen unserer Partner entsprechen und uns in die Lage versetzen, gemeinsam erfolgreich zu sein". – Stacey Tozer, Direktorin für Partnerschaften und Allianzen bei ShareGate

Das ShareGate Partnerprogramm ist eine neue, abgestufte Struktur, die Partnern hilft, sich abzuheben und schneller zu skalieren. Das Programm bietet transparente Gewinnspannen, partnerschaftsfähige Tools und Ressourcen zur Förderung von Unternehmen, die Hindernisse für den Erfolg beseitigen.

Mit drei Stufen – Standard, Premier und Elite – erhalten Partner Zugang zu einer Reihe wertvoller Vorteile wie Support rund um die Uhr, Produktzertifizierung, exklusiver Produktzugang, dedizierter Vertriebs- und Co-Marketing-Support. Jede Stufe bietet eine Reihe von einzigartigen Vorteilen. Höhere Stufen eröffnen erweiterte Möglichkeiten und Ressourcen, um die Zusammenarbeit zu stärken und Ergebnisse zu erzielen.

Die Partnerbewertungstools sind exklusive Scoping- und Diagnosetools, die Partner während des gesamten Projektlebenszyklus unterstützen. Dazu gehören:

Bewertung der Migration: Ermöglicht das Scoping der Migration von Microsoft 365 und Google Workspace, ohne dass Admin-Anmeldeinformationen erforderlich sind.

Bewertung der Governance-Risiken: Aufdeckung von Sicherheits- und Compliance-Problemen zur Verankerung langfristiger Dienstleistungen und Folgeprojekte.

„Wir freuen uns sehr, dem neuen Partnerprogramm von ShareGate beizutreten, das ein deutliches Zeichen für das Engagement des Unternehmens gegenüber seinen Partnern darstellt", erklärte Thomas Gaschler, Leiter der Abteilung Microsoft bei DATAGROUP Ulm. „Mit gezielten Schulungen, Zertifizierungen und maßgeschneiderten Leistungen sind wir besser darauf vorbereitet, unsere Kunden zu unterstützen und gemeinsam neue Erfolgsgeschichten zu schreiben. Dies ist ein wichtiger Schritt in Richtung eines gemeinsamen Wachstums auf dem Microsoft 365-Markt."

Das Programm bietet alles, was Microsoft-Partner für ihren Erfolg benötigen. Dank einer zuverlässigen Plattform und einer reibungslosen Programmstruktur macht es ShareGate einfacher denn je, außergewöhnliche Ergebnisse zu erzielen – entwickelt mit Partnern, für Partner.

Wenn Sie mehr über die neueste Version von ShareGate erfahren möchten, nehmen Sie an unserem Webinar am 3. November teil oder besuchen Sie www.sharegate.com.

Informationen zu ShareGateShareGate ist die führende Migrations- und Governance-Plattform für Microsoft 365 und wird wegen seiner unübertroffenen Einfachheit von über 100.000 IT-Experten geschätzt.

Es bietet die einfachste, zuverlässigste und kostengünstigste Möglichkeit, Geschäftsdaten zu Microsoft 365 zu übertragen. Unabhängig davon, ob Sie von Google Workspace, Dateifreigaben, Exchange Online, SharePoint On-Premises oder von Tenant zu Tenant migrieren, ShareGate erledigt die Aufgabe zuverlässig und ohne Überraschungen. Von der Cloud-Transformation bis zur M&A-Integration – es vereinfacht die Abläufe erheblich.

ShareGate hilft Unternehmen auch dabei, die Kontrolle über ihre Daten zu behalten, sobald diese migriert sind. Mit den leistungsstarken Governance-Funktionen können Benutzer Umgebungen bewerten, Probleme aufdecken und Korrekturen an Ort und Stelle anwenden, damit alles sauber, sicher und optimiert bleibt. Es legt den Grundstein für die sichere Bereitstellung von Microsoft Copilot in Unternehmen.

ShareGate wird von Workleap Technologies entwickelt, einem in Montréal ansässigen Softwareunternehmen.

