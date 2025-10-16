EQS-News: Tomorrow.Building bekämpft die Wohnungskrise, um die Grundlage für intelligenteres Bauen zu schaffen

EQS-News: Fira de Barcelona / Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges

BARCELONA, Spanien, 16. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Der Tomorrow.Building World Congress, die führende internationale Veranstaltung für Innovationen im Bauwesen, findet vom 4. bis 6. November 2025 zum dritten Mal im Gran Via in Barcelona statt. Die Veranstaltung bringt mehr als 100 Experten aus aller Welt zusammen, um die Zukunft einer widerstandsfähigen, dekarbonisierten und technologiegetriebenen Stadtentwicklung zu erörtern, wobei ein besonderer Schwerpunkt auf der Bewältigung der Wohnungskrise liegt, mit der Metropolen weltweit konfrontiert sind.

Die von der Fira de Barcelona organisierte Veranstaltung steht unter dem Motto „Build Better" und bietet ein umfassendes Konferenzprogramm, das sich mit den drängendsten Fragen im Bau- und Stadtplanungssektor befasst. Zu den wichtigsten Themen gehören Design Tech, digitale Gebäudeinnovation, Nachrüstung, dekarbonisierte Gebäude, Wohnungsbau, resiliente Stadtplanung, Proptech und Stadterneuerung. Diese Themen spiegeln den dringenden Bedarf an intelligenteren, nachhaltigeren Lösungen angesichts des Klimawandels, der Urbanisierung und der Wohnungskrise wider.

Zu den Referenten gehören Nikki Greenberg, Gründerin und Chief Innovation Officer bei Real Estate of the Future, Carlo Ratti, Architekt und Direktor des MIT Senseable City Lab, Renate Mitterhuber, Leiterin der Abteilung Smart Cities und Regionen im Bundesministerium für Wohnungsbau, Stadtentwicklung und Bauwesen, Maria Buhigas, Chefarchitektin der Stadtverwaltung von Barcelona, Dr. Orna Rosenfeld, renommierte Beraterin für Wohnungs- und Stadtentwicklung, und Martha Thorne, Senior Advisor bei der Henrik F. Obel Foundation und ehemalige Geschäftsführerin des Pritzker-Architekturpreises.

Der Tomorrow.Building World Congress bietet auch einen Ausstellungsbereich, in dem globale Unternehmen vertreten sind, die sich für die Transformation des Bauwesens engagieren. Zu den bestätigten Ausstellern zählen ORBITS Engineering Firm, SPIE, Jacobs, Bentley Systems, RIPC und VORTEX International.

Die Stadtlandschaft neu gestaltenDie Veranstaltung findet parallel zum Smart City Expo World Congress statt, der führenden Messe und Kongress für Städte und intelligente städtische Lösungen, zum Tomorrow.Mobility World Congress, der internationalen Veranstaltung zur Förderung der Entwicklung und Einführung neuer nachhaltiger städtischer Mobilitätskonzepte, Tomorrow.Blue Economy, die darauf abzielt, das volle Potenzial der Meeresressourcen für ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum auszuschöpfen, und der vierten Ausgabe des Deep Tech Summit, einer von Barcelona Activa organisierten Veranstaltung, die sich auf wissenschaftliches Technologieunternehmertum und Spin-offs von Universitäten konzentriert.

Insgesamt werden zu den Veranstaltungen über 1.000 Aussteller, Vertreter von über 850 Städten, mehr als 600 internationale Experten und über 25.000 Besucher erwartet.

