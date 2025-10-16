EQS-PVR: Gerresheimer AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
EQS Stimmrechtsmitteilung: Gerresheimer AG
Gerresheimer AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
16.10.2025 / 17:50 CET/CEST
Stimmrechtsmitteilung
1. Angaben zum Emittenten
2. Grund der Mitteilung
3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
4. Namen der Aktionäre
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
5. Datum der Schwellenberührung:
6. Gesamtstimmrechtsanteile
7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)
Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
10. Sonstige Informationen:
Datum
1. Angaben zum Emittenten
|Name:
|Gerresheimer AG
|Straße, Hausnr.:
|Peter-Müller-Str. 3
|PLZ:
|40468
|Ort:
|Düsseldorf
Deutschland
|Legal Entity Identifier (LEI):
|5299006GD4UWSYZOKC28
2. Grund der Mitteilung
|X
|Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten
|X
|Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten
|Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte
|Sonstiger Grund:
3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
|Natürliche Person (Vorname, Nachname): Ricky C. Sandler
Geburtsdatum: 10.09.1969
4. Namen der Aktionäre
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
5. Datum der Schwellenberührung:
|09.10.2025
6. Gesamtstimmrechtsanteile
|Anteil Stimmrechte
(Summe 7.a.)
|Anteil Instrumente
(Summe 7.b.1.+ 7.b.2.)
|Summe Anteile
(Summe 7.a. + 7.b.)
|Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG
|neu
|1,01 %
|1,02 %
|2,03 %
|34540000
|letzte Mitteilung
|3,07 %
|3,11 %
|6,18 %
|/
7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
|ISIN
|absolut
|in %
|direkt
(§ 33 WpHG)
|zugerechnet
(§ 34 WpHG)
|direkt
(§ 33 WpHG)
|zugerechnet
(§ 34 WpHG)
|DE000A0LD6E6
|0
|347787
|0,00 %
|1,01 %
|Summe
|347787
|1,01 %
b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
|Art des Instruments
|Fälligkeit / Verfall
|Ausübungszeitraum / Laufzeit
|Stimmrechte absolut
|Stimmrechte in %
|0
|0,00 %
|Summe
|0
|0,00 %
b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
|Art des Instruments
|Fälligkeit / Verfall
|Ausübungszeitraum / Laufzeit
|Barausgleich oder physische Abwicklung
|Stimmrechte absolut
|Stimmrechte in %
|Equity swap
|02.06.2028
|N/A
|Barausgleich
|89392
|0,26 %
|Equity swap
|26.11.2027
|N/A
|Barausgleich
|24512
|0,07 %
|Equity swap
|26.11.2027
|N/A
|Barausgleich
|11684
|0,03 %
|Equity swap
|26.11.2027
|N/A
|Barausgleich
|25842
|0,07 %
|Equity swap
|26.11.2027
|N/A
|Barausgleich
|467
|0 %
|Equity swap
|08.04.2030
|N/A
|Barausgleich
|2954
|0,01 %
|Equity swap
|04.04.2030
|N/A
|Barausgleich
|6508
|0,02 %
|Equity swap
|11.04.2030
|N/A
|Barausgleich
|1502
|0 %
|Equity swap
|18.07.2030
|N/A
|Barausgleich
|5267
|0,02 %
|Equity swap
|22.07.2030
|N/A
|Barausgleich
|4266
|0,01 %
|Equity swap
|22.07.2030
|N/A
|Barausgleich
|6474
|0,02 %
|Equity swap
|08.04.2030
|N/A
|Barausgleich
|20926
|0,06 %
|Equity swap
|03.06.2030
|N/A
|Barausgleich
|1350
|0 %
|Equity swap
|04.04.2030
|NA
|Barausgleich
|33201
|0,10 %
|Equity swap
|11.04.2030
|N/A
|Barausgleich
|7664
|0,02 %
|Equity swap
|18.07.2030
|N/A
|Barausgleich
|27407
|0,08 %
|Equity swap
|22.07.2030
|N/A
|Barausgleich
|22190
|0,06 %
|Equity swap
|05.08.2030
|N/A
|Barausgleich
|803
|0 %
|Equity swap
|22.07.2030
|N/A
|Barausgleich
|33687
|0,10 %
|Equity swap
|18.07.2030
|N/A
|Barausgleich
|10867
|0,03 %
|Equity swap
|18.07.2030
|N/A
|Barausgleich
|5032
|0,01 %
|Equity swap
|18.07.2028
|N/A
|Barausgleich
|3474
|0,01 %
|Equity swap
|18.07.2030
|N/A
|Barausgleich
|5811
|0,02 %
|Equity swap
|18.07.2030
|N/A
|Barausgleich
|441
|0 %
|Equity swap
|18.07.2030
|N/A
|Barausgleich
|492
|0 %
|Summe
|352213
|1,02 %
8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
|Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden.
|X
|Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen:
|Unternehmen
|Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher
|Instrumente in %, wenn 5% oder höher
|Summe in %, wenn 5% oder höher
|Ricky C. Sandler
|%
|%
|%
|Eminence Capital GP, LLC
|%
|%
|%
|Eminence Capital, LP
|%
|%
|%
9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)
Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
|Anteil Stimmrechte
|Anteil Instrumente
|Summe Anteile
|%
|%
|%
10. Sonstige Informationen:
|Der Mitteilungspflichtige hat am 9. Oktober 2025 die in der Mitteilung genannten relevanten Schwellenwerte unterschritten. Am darauffolgenden Tag, dem 10. Oktober 2025, hat der Mitteilungspflichtige seine Positionen in der Emittentin vollständig aufgelöst.
Datum
|15.10.2025
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Gerresheimer AG
|Peter-Müller-Str. 3
|40468 Düsseldorf
|Deutschland
|Internet:
|http://www.gerresheimer.com
