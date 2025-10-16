Werbung ausblenden

EQS-PVR: Gerresheimer AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Group · Uhr
EQS Stimmrechtsmitteilung: Gerresheimer AG
Gerresheimer AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

16.10.2025 / 17:50 CET/CEST
Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Stimmrechtsmitteilung

1. Angaben zum Emittenten
Name: Gerresheimer AG
Straße, Hausnr.: Peter-Müller-Str. 3
PLZ: 40468
Ort: Düsseldorf
Deutschland
Legal Entity Identifier (LEI): 5299006GD4UWSYZOKC28

2. Grund der Mitteilung
X Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten
X Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten
  Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte
  Sonstiger Grund:

3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
Natürliche Person (Vorname, Nachname): Ricky C. Sandler
Geburtsdatum: 10.09.1969

4. Namen der Aktionäre
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
 

5. Datum der Schwellenberührung:
09.10.2025

6. Gesamtstimmrechtsanteile
  Anteil Stimmrechte
(Summe 7.a.)		 Anteil Instrumente
(Summe 7.b.1.+ 7.b.2.)		 Summe Anteile
(Summe 7.a. + 7.b.)		 Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG
neu 1,01 % 1,02 % 2,03 % 34540000
letzte Mitteilung 3,07 % 3,11 % 6,18 % /

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
ISIN absolut in %
  direkt
(§ 33 WpHG)		 zugerechnet
(§ 34 WpHG)		 direkt
(§ 33 WpHG)		 zugerechnet
(§ 34 WpHG)
DE000A0LD6E6 0 347787 0,00 % 1,01 %
Summe 347787 1,01 %

b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in %
0 0,00 %
    Summe 0 0,00 %

b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Barausgleich oder physische Abwicklung Stimmrechte absolut Stimmrechte in %
Equity swap 02.06.2028 N/A Barausgleich 89392 0,26 %
Equity swap 26.11.2027 N/A Barausgleich 24512 0,07 %
Equity swap 26.11.2027 N/A Barausgleich 11684 0,03 %
Equity swap 26.11.2027 N/A Barausgleich 25842 0,07 %
Equity swap 26.11.2027 N/A Barausgleich 467 0 %
Equity swap 08.04.2030 N/A Barausgleich 2954 0,01 %
Equity swap 04.04.2030 N/A Barausgleich 6508 0,02 %
Equity swap 11.04.2030 N/A Barausgleich 1502 0 %
Equity swap 18.07.2030 N/A Barausgleich 5267 0,02 %
Equity swap 22.07.2030 N/A Barausgleich 4266 0,01 %
Equity swap 22.07.2030 N/A Barausgleich 6474 0,02 %
Equity swap 08.04.2030 N/A Barausgleich 20926 0,06 %
Equity swap 03.06.2030 N/A Barausgleich 1350 0 %
Equity swap 04.04.2030 NA Barausgleich 33201 0,10 %
Equity swap 11.04.2030 N/A Barausgleich 7664 0,02 %
Equity swap 18.07.2030 N/A Barausgleich 27407 0,08 %
Equity swap 22.07.2030 N/A Barausgleich 22190 0,06 %
Equity swap 05.08.2030 N/A Barausgleich 803 0 %
Equity swap 22.07.2030 N/A Barausgleich 33687 0,10 %
Equity swap 18.07.2030 N/A Barausgleich 10867 0,03 %
Equity swap 18.07.2030 N/A Barausgleich 5032 0,01 %
Equity swap 18.07.2028 N/A Barausgleich 3474 0,01 %
Equity swap 18.07.2030 N/A Barausgleich 5811 0,02 %
Equity swap 18.07.2030 N/A Barausgleich 441 0 %
Equity swap 18.07.2030 N/A Barausgleich 492 0 %
      Summe 352213 1,02 %

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
  Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden.
X Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen:

Unternehmen Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher Instrumente in %, wenn 5% oder höher Summe in %, wenn 5% oder höher
Ricky C. Sandler % % %
Eminence Capital GP, LLC % % %
Eminence Capital, LP % % %

9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)

Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile
% % %

10. Sonstige Informationen:
Der Mitteilungspflichtige hat am 9. Oktober 2025 die in der Mitteilung genannten relevanten Schwellenwerte unterschritten. Am darauffolgenden Tag, dem 10. Oktober 2025, hat der Mitteilungspflichtige seine Positionen in der Emittentin vollständig aufgelöst. 

Datum
15.10.2025


16.10.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Gerresheimer AG
Peter-Müller-Str. 3
40468 Düsseldorf
Deutschland
Internet: http://www.gerresheimer.com

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2213690  16.10.2025 CET/CEST

