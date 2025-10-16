Werbung ausblenden

Frankreichs Regierung übersteht erstes Misstrauensvotum

dpa-AFX · Uhr
PARIS (dpa-AFX) - Frankreichs Premierminister Sébastien Lecornu und seine Mitte-Rechts-Regierung haben den ersten von zwei Misstrauensanträgen der Opposition überstanden. Der Vorstoß der Linkspartei fand in der Nationalversammlung nicht die nötige Mehrheit. Dass die Regierung bei der noch ausstehenden Abstimmung über einen separaten Antrag der Rechtsnationalen gestürzt wird, ist damit unwahrscheinlich./evs/DP/stk

