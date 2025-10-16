Hedgefonds von berüchtigtem Investor Singer nimmt Milliarden auf

Der Hedgefonds Elliott Investment Management füllt einem Medienbericht zufolge die Kassen auf. Wie Bloomberg am Donnerstag berichtet, will der Hedgefonds des Milliardärs Paul Singer frisches Kapital von bis zu sieben Milliarden US-Dollar aufnehmen, um liquide für neue Tradingchancen zu sein.

Laut Insidern kann Elliott die Mittel in Tranchen abrufen, sobald das Kapital gebraucht wird. Diesen Mechanismus nutze Elliott schon seit Jahren, um graduell in den Markt zu investieren, erklärte ein Insider, der anonym bleiben wollte. Aus einer früheren Finanzierungsrunde stünden Elliott noch weitere zwei Milliarden US-Dollar zu, so Bloomberg.

Das Unternehmen selbst schwieg zu den Vorgängen. Aktuell verwaltet Singers Hedgefonds, der diverse Investmentstrategien verfolgt, über 76 Milliarden Dollar. Wie Bloomberg weiter schrieb, folgt Elliott mit der Kapitalaufnahme Rivalen wie D.E. Shaw, während viele andere Hedgefonds derzeit keine neuen Mittel aufnehmen und teilweise sogar Kapital an ihre Investoren zurückgeben.

Hedgefonds ist auf „Wertanlagen in Not“ spezialisiert

Der milliardenschwere Gründer Paul Singer ist als aktivistischer Investor bekannt, Elliott selbst gilt unter Kritikern als „Geierfonds“. Singer selbst zielt bei seinen Investments oft auf „Wertanlagen in Not“ („distressed assets“) ab, wie beispielsweise ausfallgefährdete Anleihen.

Bei einer solchen Wette etwa kaufte Elliott argentinische Staatsanleihen und pochte auf Auszahlung, obwohl das Land kurz zuvor einen Bankrott erklärte. Jahrelange Rechtskonflikte folgten, bei denen Elliott letztlich triumphierte. Zwischenzeitlich ließ der Hedgefonds sogar ein Schiff der argentinischen Marine festsetze, um seine Ansprüche durchzusetzen.

Bei seinen Aktieninvestments wiederum übt Singer oft Druck auf das Management von Firmen aus, um die Profitabilität und damit den Aktienkurs nach oben zu treiben. Auch vor Konfrontationen mit dem Management schreckt Elliott nicht zurück. Diese gefürchtete Strategie hat sich ausgezahlt. Seit der Gründung 1977 erzielte Elliott jährlich zweistellige Zuwächse, bei bislang nur zwei Verlustjahren.