Ifo-Studie: Höhere Gewerbesteuern belasten Immobilieneigentümer

Reuters · Uhr
Berlin (Reuters) - Höhere Gewerbesteuern werden einer Studie zufolge zu einem erheblichen Teil auf Immobilieneigentümer abgewälzt.

Demnach tragen Eigentümer von Grundstücken etwa 26 Prozent der Steuerlast, wie das Münchner Ifo-Institut und das Forschungsnetzwerk EconPol Europe am Donnerstag mitteilten. Unternehmer schulterten die Lasten zwar zeitweise, würden diese dann aber übertragen. "Nach einer lokalen Steuererhöhung passen Unternehmen ihre Produktionsentscheidungen an und verlagern damit einen Teil der Belastung auf andere Akteure, vor allem die Immobilienbesitzer", sagte Studien-Ko-Autor Pascal Zamorski.

Der Analyse zufolge bremsen höhere Gewerbesteuern das Wachstum der Immobilienpreise spürbar. Eine Erhöhung des Steuersatzes um einen Prozentpunkt führe dazu, dass die Preise für Gewerbeimmobilien innerhalb von vier Jahren im Schnitt rund drei Prozent niedriger lägen. Auch die Preise für Wohnimmobilien entwickelten sich um ein bis zwei Prozent schwächer. Die Löhne fielen zudem um etwa 0,7 Prozent geringer aus. "Die Gewerbesteuer belastet vor allem Unternehmer und Immobilieneigentümer", sagte Ifo-Forscher David Gstrein. Die starken Preisanpassungen wiesen jedoch auch auf beträchtliche Effizienzkosten hin, die etwa durch geringere Investitionen oder Standortverlagerungen entstünden. Effizienzkosten sind Kosten, die durch ineffiziente Prozesse auftreten.

Die Untersuchung basiert auf mehr als 35 Millionen Immobilienanzeigen und über 17.000 kommunalen Gewerbesteuerreformen zwischen 2008 und 2019. Durch die Verknüpfung von Steueränderungen mit den Immobilienmärkten konnten die Forscher die Wirkung lokaler Gewerbesteuererhöhungen beobachten. Zudem erfassten die Daten Veränderungen bei Unternehmensgewinnen und Arbeitnehmerlöhnen.

