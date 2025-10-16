IRW-News: Critical Infrastructure Technologies: Critical Infrastructure Technologies schließt sich auf der European Defence Week 2025 in Paris der lettischen Delegation an

IRW-PRESS: Critical Infrastructure Technologies: Critical Infrastructure Technologies schließt sich auf der European Defence Week 2025 in Paris der lettischen Delegation an

Vancouver, BC - 16. Oktober 2025 / IRW-Press / Critical Infrastructure Technologies Ltd. (CSE: CTTT) (OTC: CITLF) (FRA: X9V) (CiTech oder das Unternehmen), ein führender Entwickler autonomer mobiler Kommunikations- und Sicherheitsplattformen mit hoher Kapazität, freut sich, bekannt zu geben, dass es Teil der lettischen Delegation sein wird, die vom 27. bis 31. Oktober an der European Defence Week 2025 teilnimmt, die von Bpifrance und EuroQuity in Paris veranstaltet wird. Die Veranstaltung bringt führende Innovatoren, politische Entscheidungsträger und Investoren aus dem Verteidigungsbereich aus ganz Europa zusammen, um die Zusammenarbeit zu stärken, die Widerstandsfähigkeit auszubauen und die Entwicklung von Dual-Use-Technologien zu beschleunigen.

Die Teilnahme von CiTech unterstreicht das wachsende Engagement des Unternehmens innerhalb des europäischen Verteidigungs- und Sicherheitsökosystems. CiTech arbeitet mit wichtigen Partnern aus der Industrie und verschiedenen Institutionen zusammen, um die Entwicklung seiner Rapid-Deployment-Plattform Nexus 20 voranzutreiben, die ein multifunktionales Kommunikations-, Überwachungs- und UAS-Abwehrsystem umfasst und für den schnellen Einsatz vor Ort und operative Flexibilität ausgelegt ist.

Wir sind stolz darauf, Lettlands wachsenden Beitrag zur Innovation in der europäischen Verteidigung zu repräsentieren, sagte Brenton Scott, CEO von CiTech. Die Teilnahme an der lettischen Delegation bietet eine einmalige Gelegenheit, mit europäischen und NATO-Partnern bei der Entwicklung von Technologien zusammenzuarbeiten, die die Widerstandsfähigkeit, die Konnektivität und die Einsatzfähigkeit an vorderster Front verbessern.

Lettlands strategische Rolle in der europäischen Verteidigungslandschaft

Angesichts der geopolitischen Lage Lettlands an der Grenze zur NATO und der Europäischen Union, seiner führenden Rolle in der Europäischen Drohnenkoalition sowie seiner langjährigen Partnerschaft mit der Ukraine, die auf tiefen kulturellen und historischen Bindungen beruht, ist das Engagement des Landes im europäischen Verteidigungs- und Sicherheitsökosystem sowohl zeitgemäß als auch unerlässlich.

Die Teilnahme der lettischen Delegation unterstreicht das Engagement des Landes für die Förderung der kollektiven Sicherheit, der technologischen Souveränität sowie der regionalen Verteidigungszusammenarbeit auf dem gesamten europäischen Kontinent, und CiTech ist stolz, daran teilzuhaben.

Über die European Defence Week 2025

Die von Bpifrance und EuroQuity organisierte European Defence Week 2025 bringt in Paris eine Woche lang Unternehmen, Investoren und politische Entscheidungsträger aus dem Verteidigungsbereich zu Foren, Workshops und Netzwerkveranstaltungen zusammen. Das Programm umfasst einen Industrietag, ein Politikforum, ein Investitionsforum und Tech-Tour-Sitzungen, die sich auf neue Technologien, Partnerschaften und Dual-Use-Innovationen konzentrieren und die Weiterentwicklung des europäischen Verteidigungssektors vorantreiben.

Über Critical Infrastructure Technologies Ltd.

CiTech notiert an der CSE und hat seinen Sitz in Perth, Westaustralien. CiTech entwickelt autonome, leistungsstarke und schnell einsetzbare Technologien, die wichtige Dienste dort bereitstellen, wo sie am dringendsten benötigt werden. CiTech richtet sich mit seinem ersten Produkt, der Nexus 16, an die Bereiche Bergbau, Verteidigung, Grenzsicherheit/-überwachung und Rettungsdienste, um diese Sektoren mit kritischen mobilen Telekommunikationsdiensten zu versorgen. Dank patentierter Technologien bietet die selbstbereitstellende Plattform (SDP) von CiTech eine Lösung für zwei der größten Einschränkungen aktueller, schnell einsetzbarer Kommunikationslösungen: die Stärke des Turms und die Fähigkeit, sich in zahlreichen Situationen schnell selbst einzusetzen und zu betreiben. Die SDP wurde entwickelt, um Funkgeräte, einschließlich LTE (Long Term Evolution), und mehrere andere technologische Nutzlasten wie Überwachungs- und Anti-Drohnen-Systeme zu unterstützen. CiTech hat die Forschungs- und Entwicklungsphase abgeschlossen und ist im Begriff, das erste von zahlreichen Produkten, die auf den Markt kommen werden, zu kommerzialisieren. Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.citech.com.au.

