Lecornu übersteht auch zweites Misstrauensvotum: Sturz der Regierung abgewendet

Paris (Reuters) - Frankreichs Premierminister Sebastien Lecornu hat zwei Misstrauensvoten im Parlament überstanden und sich damit vorerst das politische Überleben gesichert.

Die Abgeordneten in der Nationalversammlung stimmten am Donnerstag mehrheitlich gegen den Antrag des rechtsextremen RN von Marine Le Pen: Mit 144 Stimmen verfehlte er die für einen Sturz der Regierung erforderliche Anzahl von 289 deutlich. Zuvor war auch der Misstrauensantrag der linksextremen RFI gescheitert, der immerhin 271 Stimmen erhielt.

Nach den überstandenen Misstrauensvoten ist die seit langem schwelende Regierungskrise in Frankreich nun fürs Erste etwas entschärft. Wäre Lecornu gestürzt worden, hätte Präsident Emmanuel Macron nach Ansicht vieler Experten kaum mehr eine andere Wahl gehabt, als das Parlament aufzulösen und Neuwahlen auszurufen. Der 39-Jährige war von Macron erst kürzlich wiederernannt worden.

