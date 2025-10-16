Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zum Wehrdienst
dpa-AFX · Uhr
NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zum Wehrdienst:
"Die Richterwahl hat gezeigt, dass solche Absprachepannen geheilt werden können. Schon jetzt spricht kaum noch jemand über die höchst kritischen Momente, welche die Koalition damals erlebte. Doch man sollte diese Methode nicht überreizen. Wenn sich nämlich der Eindruck festsetzen würde, auf die Regierung sei kein Verlass, dann hätte sie verloren. Das kann sich niemand wünschen, dem dieses Land am Herzen liegt."/DP/jha
