Schneider Electric sitzt am Schalthebel der neuen Infrastruktur-Welle mit 19 KI-Gigafabriken für Europa!
Der globale Investitionsturbo: Billionen für die KI-Infrastruktur
Der Bedarf an Rechenzentren, die in der Lage sind, riesige KI-Modelle zu trainieren und zu betreiben, sprengt alle bisherigen Dimensionen. Die US-Techkonzerne führen die Ausgaben-Rallye an. Allein das kolossale „Stargate“-Projekt von Oracle und OpenAI soll Schätzungen zufolge Investitionen von bis zu 500 Mrd. USD verschlingen. NVIDIA-CEO Jensen Huang rechnet sogar damit, dass bis zum Jahr 2030 weltweit 3 bis 4 Bio. USD in KI-Infrastruktur fließen werden. Auch Europa zieht nach, um seine digitale Souveränität zu sichern. Die Europäische Kommission pusht die Entwicklung von sogenannten KI-Gigafabriken (AI-Factories). Erst in der vergangenen Woche gab die EU-Kommission grünes Licht für sechs weitere KI-Fabriken, die das bestehende Netzwerk auf 19 erweitern. Diese neuen KI-Gigafabriken werden „die Hochleistungsrechenkapazität Europas erweitern und die Einführung von KI in Schlüsselsektoren beschleunigen“. Eine McKinsey-Studie prognostiziert zudem, dass der weltweite Investitionsbedarf in Rechenzentren bis 2030 fast 7 Bio. USD erreichen wird. Um die Energieversorgung und -effizienz zu bewältigen, kommt Schneider Electric ins Spiel.
|
Endlos Turbo Long 172,8931 open end: Basiswert Schneider Electric
DJ6PLY
Quelle: DZ BANK: Geld 16.10. 10:54:15, Brief 16.10. 10:54:15
|7,54 EUR
|7,55 EUR
|2,31%
|Basiswertkurs: 247,05 EUR
|Geld in EUR
|Brief in EUR
|Diff. Vortag in %
|Quelle: Euronext Par , 15.10.
|Basispreis
|172,8931 EUR
|Knock-Out-Barriere
|172,8931 EUR
|Hebel
|3,29x
|Abstand zum Basispreis in %
|30,02%
|Abstand zum Knock-Out in %
|30,02%
|Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße
|0,10
