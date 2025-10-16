Schneider Electric sitzt am Schalthebel der neuen Infrastruktur-Welle mit 19 KI-Gigafabriken für Europa!

Werbung ausblenden
Die globalen KI-Investitionen, angeführt vom 500-Mrd.-USD-Projekt „Stargate“ und Billionen-Prognosen von NVIDIA, schaffen einen beispiellosen Infrastrukturbedarf. In Europa ergänzen 19 staatlich geförderte KI-Gigafabriken diesen Boom. Schneider Electric liefert mit seinen Lösungen für Stromversorgung, Racks und hochmoderner Flüssigkeitskühlung die notwendige Basis für diese Rechenzentren.

Der globale Investitionsturbo: Billionen für die KI-Infrastruktur

Der Bedarf an Rechenzentren, die in der Lage sind, riesige KI-Modelle zu trainieren und zu betreiben, sprengt alle bisherigen Dimensionen. Die US-Techkonzerne führen die Ausgaben-Rallye an. Allein das kolossale „Stargate“-Projekt von Oracle und OpenAI soll Schätzungen zufolge Investitionen von bis zu 500 Mrd. USD verschlingen. NVIDIA-CEO Jensen Huang rechnet sogar damit, dass bis zum Jahr 2030 weltweit 3 bis 4 Bio. USD in KI-Infrastruktur fließen werden. Auch Europa zieht nach, um seine digitale Souveränität zu sichern. Die Europäische Kommission pusht die Entwicklung von sogenannten KI-Gigafabriken (AI-Factories). Erst in der vergangenen Woche gab die EU-Kommission grünes Licht für sechs weitere KI-Fabriken, die das bestehende Netzwerk auf 19 erweitern. Diese neuen KI-Gigafabriken werden „die Hochleistungsrechenkapazität Europas erweitern und die Einführung von KI in Schlüsselsektoren beschleunigen“. Eine McKinsey-Studie prognostiziert zudem, dass der weltweite Investitionsbedarf in Rechenzentren bis 2030 fast 7 Bio. USD erreichen wird. Um die Energieversorgung und -effizienz zu bewältigen, kommt Schneider Electric ins Spiel.




 
 

Marcus Landau
Marcus Landau, Derivate-Experte der DZ BANK, ist seit 2003 in der Zertifikate- und Derivatebranche tätig und erstellt regelmäßig Analysen rund um die Aktien- und Rohstoffmärkte, die er mit spannenden Zertifikate-Ideen verknüpft.



