Trading-Chance Verizon: Luft nach oben

Was sind Dividenden-Aristokraten?

Als Dividenden-Aristokraten bezeichnet man Aktien, die ihre Dividenden-Ausschüttung über mindestens 25 aufeinander folgende Jahre gesteigert haben. Die Aktien dieser Unternehmen gelten als sichere Dividendenzahler und sind potenziell ausgesprochen profitabel. Wenn ein Unternehmen trotz zwischenzeitlicher Wirtschaftskrisen seine Dividende weiter erhöht, ist es sehr wahrscheinlich, dass deren Geschäftsmodell extrem robust ist. Solche Aktien möchte man doch in seinem Portfolio wissen, nicht wahr? Von den derzeit 154 Aristokraten-Aktien stammen 120 aus den USA und lediglich 34 aus dem Rest der Welt. Verizon hat inzwischen bereits 21 Jahre in Folge die Dividende erhöht und avanciert damit seinerseits zu einem Dividenden-Aristokraten.

Was macht Verizon?

Verizon ist ein Telekommunikationsunternehmen in den Bereichen Wireless und Wireline tätig und bietet eine Vielzahl von Diensten an. Im Bereich Wireless bietet Verizon Mobilfunkdienste für Privat- und Geschäftskunden an, einschließlich Sprach- und Datendienste über ein weitreichendes Mobilfunknetz. Zusätzlich verkauft das Unternehmen mobile Geräte wie Smartphones und Tablets. Im Segment Wireline liefert Verizon Festnetztelefonie, Breitbandinternet, digitales Fernsehen und Netzwerk-Dienstleistungen. Diese Dienstleistungen richten sich sowohl an Privatkunden als auch an Geschäftskunden, wobei Letztere auch von fortgeschrittenen Netzwerkprodukten und -lösungen, wie zum Beispiel dem Aufbau und Betrieb von privaten Netzwerken, profitieren können. Darüber hinaus ist Verizon im Bereich Media and Technology durch seine Tochtergesellschaften aktiv, welche digitale Medien- und Werbedienstleistungen sowie Technologielösungen anbieten.

Breite Range und scharfe Kurzfrist-Trends

Von der Erstemission 1983 bis zum Platzen der DotCom-Blase zur Jahrtausendwende war Verizon eine unglaubliche Trendaktie. Es folgten acht Jahre, in denen es für das Unternehmen durch besagte Krise, 9/11 und die Finanzkrise 2007/08 einen korrektiv geprägten Verlauf an der Börse gab. Der Aktienkurs sank von ehemals 64 auf im Tief 21,56 Dollar. Dort erst fanden die Papiere ihren Boden und konnten sich anschließend wieder bis knapp unter das Allzeithoch erholen. Der Corona-Lockdown brachte eine weitere Korrekturwelle bei der Aktie des großen Telekommunikationsanbieters. Diese endete oberhalb des 2008er-Tiefs und bestätigte den Bereich von 25 bis 30 US-Dollar als massive Unterstützungszone. Seitdem arbeitet sich der Kurs wieder gen Norden, konsolidierte dabei aber jüngst.

Starke Marge, doch ein stagnierender Cashflow

Allein in den vergangenen beiden Geschäftsjahren steigerte das Unternehmen seinen Gewinn je Aktie von 2,76 auf 4,3 Dollar. Bis 2028 soll der Profit auf über 5 Dollar je Anteilsschein verbessert werden. Die Netto-Marge ist mit über 13 Prozent hoch und zeugt von einem robusten Geschäftsmodell. Andere Unternehmen in diesem Bereich, wie zum Beispiel AT&T (10,29%) und T-Mobile (14%) haben geringere oder ähnlich hohe Margen. Der Operative Cashflow entwickelt sich unterdessen sehr zäh. Und genau das ist für uns auch noch das Haar in der Suppe.

Exkurs: Der operative Cashflow ist die Geldmenge, die ein Unternehmen durch seine täglichen, regulären Geschäfte generiert. Er zeigt den Saldo aus den zahlungswirksamen Einnahmen (z. B. aus Verkäufen) und Ausgaben (z. B. für Löhne, Mieten, Steuern) und ist ein wichtiger Indikator für die operative Ertragskraft und die Fähigkeit, Investitionen und Kredite zu bedienen. Ein hoher, dynamisch wachsender Operativer Cashflow ist für uns die Basis für einen starken, nachhaltigen Trend. Ist dieser gegeben, so kann ein Unternehmen auch mit wenigen smarten Schritten seinen Netto-Gewinn deutlich und immer weiter steigern. Hier ist Verizon noch ein schlafender Riese, wenn man so will.

An der Börse werden die Papiere derzeit deutlich unter dem langfristigen Durchschnitt gehandelt. Das aktuelle KGV ist bei 8,6 gelegen. Das langfristige Durchschnitts-KGV liegt bei 10,7.

Fazit:

Die Aktie hat zunächst einmal Luft bis an die Oberkante der in vorstehender Analyse aufgezeigten Range (bis zirka 62-64 Dollar). Der hohen Netto-Marge und dem dynamischen Gewinnwachstum der vergangenen beiden Jahre steht ein relativ flach verlaufender Operativer Cashflow gegenüber. Für dieses Makel ist die Aktie derzeit aber auch deutlich günstiger an der Börse zu haben, als im langfristigen Durchschnitt. Spekulativ geneigte Anleger können sich eine kleine Position Long auf Verizon ins Depot legen und darauf spekulieren, dass die breite Range in der Zukunft möglicherweise sogar nach oben verlassen werden kann. Sollte das nicht gelingen, so taugen die Papiere als ideales Trading-Objekt durch die stabile Range. Wir haben ein passendes Produkt für Sie ausgesucht, welches wir nachfolgend gerne vorstellen.

Unlimited Turbo Long Optionsschein auf Verizon

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie einen Unlimited Turbo Long Optionsschein des Emittenten BNP Paribas ausgewählt. Das Produkt hat Basis und K.O.-Schwelle gleichauf bei 19,286 US-Dollar. Bei einem aktuellen Preis von 40,38 Dollar ergibt sich somit ein Hebel von derzeit 1,87. Das Produkt hat eine eine unbegrenzte Laufzeit. Zur Absicherung der Position erscheint ein Stop-Loss bei zirka 0,20 Euro im Produkt sinnvoll. Wir wählen die Basis bzw. bei K.O.-Produkten bekanntlich stets so, dass wir so wenig Kapital wie möglich binden müssen, gleichzeitig die bestmögliche Hebelwirkung haben und den notwendigen Rahmen für den Trade einhalten. Die WKN lautet PE2SNK.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 62 & 64 USD

Unterstützungen: 25 und 30 USD

Unlimited Turbo Long Optionsschein auf Verizon

Basiswert Verizon WKN PE2SNK ISIN DE000PE2SNK6 Basispreis 19,286 USD K.O.-Schwelle 19,286 USD Typ Turbo Optionsschein Laufzeit unlimited (endlos) Emittent BNP Paribas Hebel 1,87 Stop-Loss Hebelzertifikat 0,20 Euro

