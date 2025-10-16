Werbung ausblenden
Verhaltener Start in Frankfurt – Zahlen von ABB und TSMC überzeugen

16.10.2025
E-MobilitätKI
Der deutsche Leitindex beginnt den Handel mit einer verhaltenen Tendenz, während die US-Indikationen einen Hauch von Optimismus signalisieren. In Asien setzte der Nikkei seine positive Bewegung fort, getragen von einer robusten Stimmung in den Technologiewerten.

Makroökonomischer Überblick:

In Großbritannien legte das reale Bruttoinlandsprodukt im August um 0,1 % zu, nachdem der Juli eine leichte Korrektur verzeichnet hatte. Besonders die Produktionsleistung zeigte sich mit einem Plus von 0,4 % erholt, während der Dienstleistungssektor stagnierte. Im Laufe des Vormittags richtet sich der Blick nach Italien: Die Handelsbilanz für August wird erwartet, Prognosen gehen von einem leichten Rückgang des Überschusses aus.

Im Fokus:

ABB präsentiert sich vorbörslich stabil, obwohl die Zahlen für das dritte Quartal beeindruckend ausfallen. Der Elektrotechnikkonzern steigerte den Auftragseingang um zwölf Prozent auf 9,14 Mrd. US-Dollar, die operative Marge kletterte auf 19,2 %. Der Nettogewinn legte um 28 % zu, was die Erwartungen übertraf. Trotz der starken Zahlen legte die Aktie nur verhalten zu, offenbar hatten Anleger die Ergebnisse bereits einkalkuliert.

Anders die Stimmung der Anleger bei TSMC: Der taiwanische Chipgigant setzt seinen Höhenflug fort. Nach einem Rekordquartal mit einem Gewinnsprung von 39 % und Umsätzen von über 33 Mrd. US-Dollar treibt die Nachfrage nach KI-Chips die Kurse weiter an. Die starke Performance unterstreicht die Schlüsselrolle des Unternehmens in der globalen Halbleiterindustrie.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit
DAX® Bull UG5B2N 15,87 22578,780871 Punkte 15,62 Open End
DAX®/X-DAX® Bull UG5WBB 12,97 22862,482578 Punkte 19,31 Open End
DAX® Bull UG5B1U 18,69 22295,335214 Punkte 13,26 Open End
DAX® Bull UG9L3F 6 23573,302578 Punkte 43,66 Open End
DAX® Bull UG5B02 22,14 21950,348551 Punkte 11,11 Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 16.10.2025; 10:15 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag
adidas AG Call UG5720 1,25 210,00 EUR 6,13 17.06.2026
Silber Call UG7SB3 5,70 51,00 USD 5,2 19.06.2026
Evonik Industries AG Call UN0P9Y 1,41 14,00 EUR 6,47 18.03.2026
ASML Holding N.V. Call UG9SFJ 9,09 880,00 EUR 5,47 18.03.2026
Deutsche Börse AG Call UG9HQM 1,04 240,00 EUR 8,26 17.06.2026
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 16.10.2025; 10:15 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit
Rheinmetall AG Long UG6P39 4,00 1396,288915 EUR Long Open End
Nio Inc. (ADRs) Long UG1WLT 1,30 5,457381 USD Long Open End
DAX® Long UG6H4M 1,59 22975,50308 Punkte Long Open End
DAX® Long UG6H8N 4,82 16123,752822 Punkte Long Open End
Strategy Inc. Long UG0EGJ 3,61 148,433823 USD Long Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 16.10.2025; 10:15 Uhr;

TSMC (ADR)
ABB
TSMC Taiwan Semiconductor
ABB Ltd. ADR
D
DAX

