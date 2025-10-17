Werbung ausblenden

AKTIEN IM FOKUS: Porsche AG und VW steigen - Blume konzentriert sich auf VW

dpa-AFX · Uhr
E-MobilitätLuxusgüter
Artikel teilen:

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien des Sportwagenbauers Porsche AG und der Konzernmutter Volkswagen haben am Freitag von der Aussicht auf eine bald wohl fokussiertere Führung der beiden Konzerne profitiert. Porsche stiegen zuletzt um gut ein Prozent, VW um knapp ein Prozent, während der deutsche Aktienmarkt deutliche unter Druck stand.

Wie schon länger erwartet, soll Oliver Blume als Vorstandsvorsitzender des Sportwagenbauers Porsche abgelöst werden und weiterhin VW-Chef bleiben. Als möglicher Nachfolger an der Porsche-Spitze steht nach Unternehmensangaben der frühere McLaren-Chef Michael Leiters zur Verfügung. Mit ihm würden Verhandlungen aufgenommen. Der promovierte Maschinenbauer Leiters war früher 13 Jahre bei Porsche und vor seinem Engagement bei McLaren bei Ferrari.

Bereits länger war über den Rückzug von Blume bei Porsche spekuliert worden: Aktionärsvertreter sahen seine Doppelrolle seit langem kritisch. Nicht nur wegen der riesigen Arbeitsbelastung, sondern auch wegen möglicher Interessenkonflikte./mis/jha/

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Volkswagen (VW) Vz
Porsche AG Vz.
Porsche Automobil Holding
Volkswagen (VW) ST
Volkswagen (ADR)

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Entsteht hier gerade eine Blase?
Fünf Indikatoren zeigen, wie teuer US-Aktien wirklich sind14. Okt. · onvista
Chartzeit Wochenausgabe 12.10.2025
Trotz Rücksetzer am Freitag: Die Rally ist intakt12. Okt. · onvista
Alle Premium-News
Werbung ausblenden