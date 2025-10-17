Werbung ausblenden

ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank hebt Ziel für Sartorius auf 285 Euro - 'Buy'

dpa-AFX · Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Sartorius nach Quartalszahlen von 260 auf 285 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Geschäfte des Diagnostikunternehmens nähmen an Dynamik zu, besonders in der Bioprocess-Sparte, schrieb Falko Friedrichs in einer am Freitag vorliegenden Studie. Bewertungstechnisch werde die Luft jedoch dünner./edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2025 / 08:10 / CET

