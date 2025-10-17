ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Volvo B auf 'Buy' - Ziel 350 Kronen

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Volvo nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 350 schwedischen Kronen belassen. Der bereinigte operative Gewinn sei besser als vom Markt erwartet ausgefallen, schrieb Michael Aspinall in einer am Freitag vorliegenden ersten Reaktion. Der Ausblick des Lkw-Herstellers auf 2026 sei durchwachsen./rob/edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2025 / 02:18 / A.M.

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2025 / 02:18 / A.M.

