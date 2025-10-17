Werbung ausblenden

ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für Oracle auf 400 Dollar - 'Buy'

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Oracle nach einem Analystentag und einer Veranstaltung zur Künstlichen Intelligenz (KI) von 360 auf 400 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Softwarekonzern trete in eine neue Wachstumsphase ein, resümierte Brent Thill in einer am Freitag vorliegenden Studie. Oracle profitiere vom Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage im Bereich der KI-Infrastruktur, signalisiere über seine Geschäftsziele ein stärkeres Wachstum und erhalte von Partnern und Kunden ein deutlich positiveres Feedback als früher./rob/edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2025 / 00:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2025 / 00:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Oracle

Das könnte dich auch interessieren

Chipkonzern und Vermögensverwaltung
KI-Konsortium um Nvidia kauft Aligned Data Centers für 40 Milliarden15. Okt. · Reuters
KI-Konsortium um Nvidia kauft Aligned Data Centers für 40 Milliarden
US-Elektronikanbieter
Apple will stärker in China investieren15. Okt. · Reuters
Apple will stärker in China investieren
Aktien New York Ausblick
Dow Jones dürfte tiefer eröffnen - Tech-Werte steigen erneutgestern, 14:55 Uhr · dpa-AFX
Dow Jones dürfte tiefer eröffnen - Tech-Werte steigen erneut
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Entsteht hier gerade eine Blase?
Fünf Indikatoren zeigen, wie teuer US-Aktien wirklich sind14. Okt. · onvista
Chartzeit Wochenausgabe 12.10.2025
Trotz Rücksetzer am Freitag: Die Rally ist intakt12. Okt. · onvista
Alle Premium-News
Werbung ausblenden