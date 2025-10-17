Werbung ausblenden

APA ots news: FMA veröffentlicht Makrobericht 2025 zur Lage der Pensionskassen

dpa-AFX · Uhr
    Wien (APA-ots) - Die Finanzmarktaufsicht (FMA) hat heute ihren aktuellen  
Makrobericht 
zur Lage der österreichischen Pensionskassen veröffentlicht. Der 
Bericht stellt strukturelle Entwicklungen, aktuelle Trends und 
Risikolagen im Pensionskassensektor dar und beleuchtet Auswirkungen 
makroökonomischer, technologischer und klimabezogener Faktoren auf 
die Branche. 

Zum Stichtag 30. Juni 2025 verwalteten die acht österreichischen 
Pensionskassen Zusagen für über 1,12 Millionen Begünstigte . Das 
verwaltete Vermögen stieg im Vergleich zum Vorjahr um 3,5% auf 
insgesamt 28,6 Milliarden . 

Mehr als 95% des Vermögens werden über Fonds veranlagt , wobei 
der Anteil alternativer Investmentfonds mit 26% über dem europäischen 
Durchschnitt (21%) liegt. 

Der Bericht enthält detaillierte Informationen zu Liquiditäts-, 
Profitabilitäts- und Solvabilitätsrisiken, zu den Auswirkungen des 
Klimawandels sowie zur Umsetzung der neuen Anforderungen der DORA- 
Verordnung im Bereich der digitalen Resilienz. 

Der vollständige Bericht steht ab sofort auf der Website der FMA 
unter https://www.fma.gv.at/pensionskassen/offenlegung/lage-der- 
oesterreichischen-pensionskassen/ zum Download bereit. 

