Bauvorhaben «Rocket & Tigerli»: Cham Swiss Properties plant mehr Wohnungen

Cham, 17. Oktober 2025 – Mit dem Hochhaus «Rocket» und den Wohngebäuden «Tigerli» entsteht in der Winterthurer Lokstadt ein städtebaulich bedeutendes Ensemble. Die Cham Swiss Properties überarbeitete das Projekt in den vergangenen Monaten in enger Abstimmung mit der Stadt Winterthur. Anstelle eines Hotels entstehen zusätzliche Wohnungen, wovon 30% im preisgünstigen Segment liegen. Die Cham Swiss Properties rechnet mit der Rechtskraft der Baubewilligung im Verlauf des Jahres 2026.

Eines der grössten Projekte im Entwicklungsportfolio der Immobiliengesellschaft Cham Swiss Properties ist das Hochhaus «Rocket» und die drei angrenzenden Wohngebäude «Tigerli» im neuen Winterthurer Stadtteil Lokstadt. Auch für die Stadt Winterthur sind «Rocket & Tigerli» bedeutend: Das Ensemble wird mit insgesamt rund 300 Mietwohnungen – darunter 30% preisgünstige – zur Linderung der Wohnungsknappheit beitragen. Zudem wird «Rocket» als Hochhaus mit 100 Metern Höhe die Winterthurer Skyline prägen.

Phase der Projektverbesserung

Die Stadt Winterthur erteilte Anfang April 2025 die Baubewilligung für das Bauvorhaben mit teils gewichtigen Auflagen. Diese betrafen insbesondere den Umfang der öffentlichen Nutzung des Dachgeschosses und den Zugang zu den Flächen im Erdgeschoss. Die Cham Swiss Properties nahm die Auflagen der Behörden zum Anlass, das Projekt nochmals zu verbessern. In dieser Phase zwischen dem Abschluss der Detailplanung und vor dem Start der Realisierung stand die Gesellschaft mit den zuständigen Stellen der Stadt Winterthur in einem konstruktiven Austausch.

Mehr preisgünstige Wohnungen anstatt Hotel

Die gewichtigste Anpassung am Projekt betrifft den Verzicht auf die geplante Hotelnutzung im Hochhaus zugunsten von rund 5000 m2 mehr Wohnraum – davon 30% im preisgünstigen Segment. «Wir planen die preisgünstigen Wohnungen so, dass sie sich für junge Menschen in Ausbildung bzw. für WGs eignen», so Thomas Aebischer, CEO der Cham Swiss Properties. «Die Lokstadt als neues Stadtquartier profitiert davon mehr als von nur kurz verweilenden Touristinnen und Touristen.» Mit dem Verzicht auf die Hotelnutzung kann die Cham Swiss Properties zudem das Erdgeschoss deutlich aufwerten: Statt eines weitgehend automatisierten Hotel-Check-ins plant sie öffentlich zugängliche Verkaufs- und Gastronomieflächen. Auch das Dachgeschoss soll mit einem Aussichtsraum sowie einer Fläche für Event- und Gastronomienutzung attraktiver werden. «Eine öffentliche Zone in einem Wohngebäude bringt Herausforderungen in Bezug auf Privatsphäre und Sicherheit mit sich», so Thomas Aebischer. «Aber wir sind zuversichtlich, eine gute Lösung umsetzen zu können, sodass die gesamte Bevölkerung die Aussicht aus 100 Metern Höhe geniessen kann.»

CO₂-äquivalente Alternative zum Holz-Hybridbau

Die Cham Swiss Properties überprüfte im Rahmen der Projektverbesserung auch den Materialeinsatz: Ursprünglich geplant wurde «Rocket» als Holz-Hybridbau, ähnlich einem Gebäude, das die Cham Swiss Properties Anfang des Jahres 2025 auf ihrem Papieri-Areal in Cham im Kanton Zug fertigstellte. «Wir kennen die Vor- und Nachteile von Holz sehr gut und haben uns deshalb intensiv mit der Frage, ob das Material auch in Winterthur zum Einsatz kommen soll, befasst», sagt Thomas Aebischer. «Schliesslich haben wir uns aus Risikoüberlegungen und wirtschaftlichen Gründen für eine andere Bauweise entschieden, die dank der rasanten Fortschritte in der Bau- und Materialtechnologie ebenso innovativ und nachhaltig ist.» Heute stehen nämlich CO₂-äquivalente Alternativen zum Holz-Hybridbau zur Verfügung, die insbesondere bei Hochhäusern auch klare Vorteile in Bezug auf Wirtschaftlichkeit, Planbarkeit und Materialverfügbarkeit bieten. Der Nachhaltigkeitsanspruch von «Rocket» ist denn auch unverändert hoch: Dank optimierter Statik, effizientem Materialeinsatz und CO₂-reduziertem Beton wird das Gebäude einen ausgesprochen geringen ökologischen Fussabdruck aufweisen. Eine Zertifizierung nach dem anerkannten Standard SNBS Gold ist dementsprechend weiterhin vorgesehen.

Abschluss der grossen Quartierentwicklung voraussichtlich im Jahr 2030

Nach dem Abschluss der Auflagenbereinigung wird die Cham Swiss Properties den Rekurs, den sie aus formellen Gründen tätigte, zurückziehen. Die Immobiliengesellschaft rechnet mit der Rechtskraft der Baubewilligung im Verlauf des Jahres 2026.Der Baustart soll Mitte 2027 erfolgen. Die Fertigstellung von «Rocket & Tigerli» ist für das Jahr 2030 geplant.

Eines der hochwertigsten Immobilienportfolios der Schweiz

Die Cham Swiss Properties AG ist eine Immobiliengesellschaft mit Sitz in Cham (ZG). Sie entstand 2025 aus der Fusion der Ina Invest AG und der Cham Group AG. Das Unternehmen konzentriert sich auf die wertschaffende Entwicklung von attraktiven Lebens-und Arbeitsräumen an zentralen Lagen mit guter ÖV-Anbindung in der Schweiz. Ihr Immobilienportfolio beläuft sich auf rund CHF 1.7 Mrd. Über die kommenden Jahre wird die Cham Swiss Properties ein hochwertiges, nachhaltiges und diversifiziertes Immobilienportfolio auf- und ausbauen. Nach Fertigstellung der derzeitigen Projekte wird sich die Portfoliogrösse der Gesellschaft auf schätzungsweise rund CHF 3 Mrd. ausweiten und jährlich über CHF 100 Millionen Mieteinnahmen generieren. Die Kompetenzen der rund 50 Mitarbeitenden der Cham Swiss Properties umfassen die gesamte Wertschöpfungskette des Immobilienzyklus. Die Cham Swiss Properties ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (CHAM, CH0524026959).

Weitere Informationen unter champroperties.ch.

Diese Medienmitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen wie Projektionen, Vorhersagen und Schätzungen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen sind mit gewissen Risken und Unsicherheiten verbunden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Ereignisse von den in dieser Mitteilung antizipierten wesentlich abweichen. Die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den heutigen Ansichten und Annahmen der Cham Swiss Properties AG. Die Cham Swiss Properties AG übernimmt keinerlei Verpflichtung, diese Mitteilung zu aktualisieren oder zu ergänzen. Diese Mitteilung stellt keine Werbung, Offerte, Empfehlung oder Einladung zum Kauf von Aktien in irgendeiner Jurisdiktion dar. Sie dient ausschliesslich Informationszwecken und gilt nicht als Prospekt im Sinne von Art. 35 ff. des Bundesgesetzes über die Finanzdienstleistungen (FIDLEG).

