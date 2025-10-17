DAX® - Es droht der nächste schwache Wochenschluss

Durch einen starken Schlussspurt hat sich der zu Beginn schwächelnde DAX® gestern Nachmittag doch noch ins Plus retten können. In den letzten 75 Minuten des Xetra-Handels legte der Index 155 Punkte auf 24.272 Punkte zu. Die Unterstützungszone rund um die Marke von 24.000 Punkten dürfte heute aber einem erneuten Test unterzogen werden. Dabei könnte mit Blick auf die vorbörslichen Notierungen erstmals in dieser Woche auch das Erholungshoch bei 23.884 Punkten in den Fokus rücken. Nach dem bisherigen Wochenverlauf wäre ein erneuter Abwärtsschub keine große Überraschung. Auf den Abverkauf am vergangenen Freitag folgte eine bislang wenig dynamische Gegenbewegung. Den Bullen scheint aktuell die Kraft zu fehlen, um erneut nach oben durchzustarten. Anlegerinnen und Anleger können daher schon mal einen Blick auf die nächsten größeren Unterstützungszone werfen. Neben dem gestern erwähnten August-Tief (KW 31) bei 23.381 Punkten und dem knapp darunter liegenden September-Tief bei 23.285 Punkten ist hier vor allem die Marke von 23.057 Punkten als unteres Ende der großen Schiebezone zu nennen. Zumal knapp darüber (akt. 23.106 Punkte) auch die 200-Tage-Linie verläuft.

DAX® (Daily)

Quelle: Stock3² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: stock3²

