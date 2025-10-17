Werbung ausblenden

EQS-Adhoc: Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG: Mögliche personelle Veränderungen im Vorstand

EQS Group · Uhr
E-MobilitätLuxusgüter
EQS-Ad-hoc: Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG / Schlagwort(e): Personalie
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG: Mögliche personelle Veränderungen im Vorstand

17.10.2025 / 10:18 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Mögliche personelle Veränderungen im Vorstand

Das Präsidium des Aufsichtsrats der Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft („Porsche“) hat heute den Aufsichtsratsvorsitzenden beauftragt, Gespräche mit Herrn Dr. Oliver Blume, dem Vorstandsvorsitzenden von Porsche, über ein einvernehmliches vorzeitiges Ausscheiden aus dem Vorstand von Porsche zu führen. Als möglicher Nachfolger im Amt des Vorstandsvorsitzenden steht Herr Dr. Michael Leiters zur Verfügung, der Chief Executive Officer von McLaren Automotive Limited war. Mit Herrn Dr. Leiters werden Verhandlungen aufgenommen. Herr Dr. Blume würde das Amt des Vorstandsvorsitzenden der Volkswagen AG fortführen.

Ende der Insiderinformation

17.10.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
