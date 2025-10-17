EQS-AFR: GEA Group Aktiengesellschaft: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: GEA Group Aktiengesellschaft / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

GEA Group Aktiengesellschaft: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen



17.10.2025 / 09:49 CET/CEST

Hiermit gibt die GEA Group Aktiengesellschaft bekannt, dass folgende Finanzberichte für das Geschäftsjahr 2025 veröffentlicht werden:

Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 06.11.2025

Ort:

https://www.gea.com/de/investors/events-releases/quarterly-reports/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 06.11.2025

Ort:

https://www.gea.com/en/investors/events-releases/quarterly-reports/

Sprache: Deutsch Unternehmen: GEA Group Aktiengesellschaft Ulmenstraße 99 40476 Düsseldorf Deutschland Internet: www.gea.com

