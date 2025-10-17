Werbung ausblenden

EQS-DD: Brenntag SE: Jens Birgersson, Kauf

EQS Group · Uhr
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

17.10.2025 / 16:04 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Jens
Nachname(n):Birgersson

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Brenntag SE

b) LEI

NNROIXVWJ7CPSR27SV97 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE000A1DAHH0

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
49,9000 EUR10.229,50 EUR
49,9000 EUR26.896,10 EUR
49,9000 EUR39.470,90 EUR
49,9000 EUR399,20 EUR
49,9000 EUR2.345,30 EUR
49,9000 EUR399,20 EUR
49,9000 EUR30.039,80 EUR
49,9000 EUR9.830,30 EUR
49,9000 EUR9.830,30 EUR
49,9000 EUR6.437,10 EUR
49,9000 EUR53.792,20 EUR
49,9000 EUR4.740,50 EUR
49,9000 EUR3.792,40 EUR
49,9000 EUR7.135,70 EUR
49,9000 EUR1.646,70 EUR
49,9000 EUR249,50 EUR
49,9000 EUR2.095,80 EUR
49,9000 EUR31.985,90 EUR
49,9000 EUR998,00 EUR
49,9000 EUR2.145,70 EUR
49,9000 EUR39.870,10 EUR
49,9000 EUR6.936,10 EUR
49,9000 EUR12.724,50 EUR
49,9000 EUR7.584,80 EUR
49,9000 EUR3.243,50 EUR
49,9000 EUR6.337,30 EUR
49,9000 EUR42.764,30 EUR
49,9000 EUR8.483,00 EUR
49,9000 EUR3.393,20 EUR
49,9000 EUR3.393,20 EUR
49,9000 EUR36.776,30 EUR
49,9000 EUR6.986,00 EUR
49,9000 EUR9.880,20 EUR
49,9000 EUR19.361,20 EUR
49,9000 EUR9.980,00 EUR
49,9000 EUR9.980,00 EUR
49,9000 EUR12.974,00 EUR
49,9000 EUR13.872,20 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
49,9000 EUR499.000,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

26.09.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name:XETRA
MIC:XTRA

17.10.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Brenntag SE
Messeallee 11
45131 Essen
Deutschland
Internet:www.brenntag.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

101344 17.10.2025 CET/CEST

Brenntag

