EQS-DD: Brenntag SE: Jens Birgersson, Kauf
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
17.10.2025 / 16:04 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Jens
|Nachname(n):
|Birgersson
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Vorstand
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Brenntag SE
b) LEI
|NNROIXVWJ7CPSR27SV97
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE000A1DAHH0
b) Art des Geschäfts
|Kauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|49,9000 EUR
|10.229,50 EUR
|49,9000 EUR
|26.896,10 EUR
|49,9000 EUR
|39.470,90 EUR
|49,9000 EUR
|399,20 EUR
|49,9000 EUR
|2.345,30 EUR
|49,9000 EUR
|399,20 EUR
|49,9000 EUR
|30.039,80 EUR
|49,9000 EUR
|9.830,30 EUR
|49,9000 EUR
|9.830,30 EUR
|49,9000 EUR
|6.437,10 EUR
|49,9000 EUR
|53.792,20 EUR
|49,9000 EUR
|4.740,50 EUR
|49,9000 EUR
|3.792,40 EUR
|49,9000 EUR
|7.135,70 EUR
|49,9000 EUR
|1.646,70 EUR
|49,9000 EUR
|249,50 EUR
|49,9000 EUR
|2.095,80 EUR
|49,9000 EUR
|31.985,90 EUR
|49,9000 EUR
|998,00 EUR
|49,9000 EUR
|2.145,70 EUR
|49,9000 EUR
|39.870,10 EUR
|49,9000 EUR
|6.936,10 EUR
|49,9000 EUR
|12.724,50 EUR
|49,9000 EUR
|7.584,80 EUR
|49,9000 EUR
|3.243,50 EUR
|49,9000 EUR
|6.337,30 EUR
|49,9000 EUR
|42.764,30 EUR
|49,9000 EUR
|8.483,00 EUR
|49,9000 EUR
|3.393,20 EUR
|49,9000 EUR
|3.393,20 EUR
|49,9000 EUR
|36.776,30 EUR
|49,9000 EUR
|6.986,00 EUR
|49,9000 EUR
|9.880,20 EUR
|49,9000 EUR
|19.361,20 EUR
|49,9000 EUR
|9.980,00 EUR
|49,9000 EUR
|9.980,00 EUR
|49,9000 EUR
|12.974,00 EUR
|49,9000 EUR
|13.872,20 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|49,9000 EUR
|499.000,0000 EUR
e) Datum des Geschäfts
|26.09.2025; UTC+1
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|XETRA
|MIC:
|XTRA
17.10.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Brenntag SE
|Messeallee 11
|45131 Essen
|Deutschland
|Internet:
|www.brenntag.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
101344 17.10.2025 CET/CEST