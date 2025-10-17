Werbung ausblenden

EQS-DD: LAIQON AG: Plate & Cie. GmbH, Kauf

EQS Group · Uhr
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

17.10.2025 / 15:29 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Name und Rechtsform: Plate & Cie. GmbH

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel:
Vorname: Achim
Nachname(n): Plate
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
LAIQON AG

b) LEI
391200MMIN9EPH3GOD16 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Schuldtitel
Beschreibung: Anleihe 2025/2030

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
101.386,30 EUR 304.158,90 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
101.386,30 EUR 304.158,90 EUR

e) Datum des Geschäfts
16.10.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Außerhalb eines Handelsplatzes


