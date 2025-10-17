EQS-News: A.D.A.M. Innovations und SOPHiA GENETICS kooperieren, um Flüssigbiopsie-Tests und Begleitdiagnostik für Präzisionsonkologie in Japan voranzutreiben

EQS-News: SOPHiA GENETICS / Schlagwort(e): Vereinbarung

A.D.A.M. Innovations und SOPHiA GENETICS kooperieren, um Flüssigbiopsie-Tests und Begleitdiagnostik für Präzisionsonkologie in Japan voranzutreiben



17.10.2025

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





ROLLE, Schweiz, und TOKIO, 17. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- A.D.A.M. Innovations, Japans führendes privates Unternehmen für Gentests, und SOPHiA GENETICS (Nasdaq: SOPH), ein KI-Technologieunternehmen, das Pionierarbeit in der datengesteuerten Medizin leistet, gaben heute auf dem ESMO eine strategische Vereinbarung bekannt, um der japanischen Bevölkerung modernste genomische Flüssigbiopsie-Tests anzubieten. Die Unternehmen werden auch zusammenarbeiten, um ein Begleitdiagnostikum für Flüssigbiopsien zu vermarkten, das die personalisierte und präzise Krebsbehandlung in Japan voranbringen soll.

Als Marktführer für Gentests in Japan mit einem Hochdurchsatzlabor im Zentrum Tokios ist A.D.A.M. Innovations seit über 20 Jahren für die japanische Bevölkerung tätig und hat bis heute über 2,8 Millionen Genomtests durchgeführt. A.D.A.M. Innovations wird seine Tradition fortsetzen, globale Innovationen nach Japan zu bringen, indem es die KI-gestützte SOPHiA DDM™-Plattform einführt, um personalisierte Krebstests im ganzen Land voranzutreiben.

Die Partnerschaft wird sich zunächst auf die Einführung der Flüssigbiopsie-Anwendung MSK-ACCESS® ausgeführt auf der SOPHiA DDMTM-Plattform konzentrieren. Dieser innovative Flüssigbiopsietest wurde entwickelt, um mit einer einzigen Blutentnahme verwertbare genomische Veränderungen nachzuweisen. Er nutzt modernste künstliche Intelligenz, um zirkulierende Tumor-DNA (ctDNA) auf minimalinvasive Weise zu analysieren. Der Test verwendet einen abgestimmten Tumor-Normal-Ansatz, der die Genauigkeit verbessert und falsch-positive Ergebnisse vermeidet. Durch die Einführung des Tests vor Ort und Analyse der Proben im eigenen Haus kann A.D.A.M. Innovations die Durchlaufzeiten der Tests beschleunigen, die Kosten für die Patienten senken und die lokale Krebsforschung voranbringen.

Im Rahmen der Partnerschaft wollen die Unternehmen in Japan auch einen CDx-Test (Liquid Biopsy Companion Diagnostic) entwickeln. Durch die Entwicklung der Anwendung zu einem CDx-Test können mehr Patienten Zugang zu den Vorteilen des hochwertigen Tumor-Profiling-Tests erhalten, was die personalisierte Medizin in großem Umfang voranbringt. Das Angebot wird den Pharmapartnern auch ein leistungsfähiges neues Instrument an die Hand geben, um die Arzneimittelentwicklung und den Marktzugang in Japan zu beschleunigen. Die Unternehmen werden in allen Phasen des Entwicklungsprozesses zusammenarbeiten, wobei A.D.A.M. Innovations sein umfassendes klinisches und regulatorisches Fachwissen zur Unterstützung der Zulassungsanträge in Japan nutzt.

„Die Präzisionsonkologie für Patienten in Japan zugänglicher zu machen, ist ein wichtiger Meilenstein", sagte Ross Muken, Präsident von SOPHiA GENETICS. „Durch die Kombination der starken klinischen Expertise und lokalen Präsenz von A.D.A.M. Innovations mit der globalen Reichweite der SOPHiA DDM™-Plattform, können wir die landesweite Einführung der datengesteuerten Medizin vorantreiben und sowohl die klinische Forschung als auch die personalisierte onkologische Versorgung vorantreiben."

„Seit mehr als zwei Jahrzehnten unterstützen wir akademische, Forschungs- und medizinische Einrichtungen mit fortschrittlichen klinischen Genomtests", kommentierte Michel Mommejat, Präsident von A.D.A.M. Innovations. „Durch unsere Partnerschaft mit SOPHiA GENETICS und seiner KI-gesteuerten Plattform machen wir einen großen Schritt nach vorn, um die Präzisionsonkologie in Japan zu beschleunigen. Das Testen vor Ort ermöglicht schnellere Durchlaufzeiten, senkt die Kosten, verbessert die Patientenversorgung und unterstützt den globalen CDx-Einsatz."

Die Zusammenarbeit wurde auf dem Kongress 2025 der European Society for Medical Oncology (ESMO) in Berlin offiziell bekannt gegeben. Die Ankündigung unterstreicht das gemeinsame Engagement beider Unternehmen, datengesteuerte und auf Flüssigbiopsie basierende Lösungen für die Krebsbehandlung in Japan voranzutreiben. Erfahren Sie mehr, indem Sie sich mit SOPHiA GENETICS und A.D.A.M. Innovations am ESMO-Stand Nr. 2039 vom 17. bis 21. Oktober 2025 in Verbindung setzen.

Weitere Informationen zu SOPHiA GENETICS finden Sie auf SOPHiAGENETICS.COM oder, wenn Sie sich auf LinkedIn verbinden.

Für weitere Informationen über A.D.A.M. Innovations besuchen Sie ADAM-INNOVATIONS.COM oder verbinden Sie sich auf LinkedIn.

Informationen zu SOPHiA GENETICS

SOPHiA GENETICS (Nasdaq: SOPH) ist ein cloud-natives Gesundheitstechnologie-Unternehmen, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, den Zugang zu datengesteuerter Medizin zu erweitern, indem es KI einsetzt, um Patienten mit Krebs und seltenen Krankheiten auf der ganzen Welt eine erstklassige Versorgung zu bieten. Das Unternehmen hat die SOPHiA DDM™-Plattform entwickelt, auf der komplexe genomische und multimodale Daten analysiert und in Echtzeit verwertbare Erkenntnisse für ein breites globales Netzwerk von Krankenhäusern, Laboren und biopharmazeutischen Einrichtungen generiert werden. Weitere Informationen finden Sie auf SOPHiAGENETICS.COM und wenn Sie sich mit uns auf LinkedIn verbinden.

Die Produkte von SOPHiA GENETICS sind ausschließlich für Forschungszwecke bestimmt und dürfen nicht für diagnostische Verfahren verwendet werden, sofern nicht ausdrücklich anders angegeben. Die Informationen in dieser Pressemitteilung beziehen sich auf Produkte, die in verschiedenen Ländern verfügbar sein können oder auch nicht, und gegebenenfalls von einer staatlichen Aufsichtsbehörde für verschiedene Anwendungsgebiete zugelassen oder auf den Markt gebracht wurden. Bitte wenden Sie sich an support@sophiagenetics.com, um die entsprechenden Produktinformationen für das Land Ihres Wohnsitzes zu erhalten.

Zukunftsgerichtete Aussagen von SOPHiA GENETICS

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die in die Zukunft gerichtete Aussagen darstellen. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die keine historischen Fakten darstellen, einschließlich Aussagen zu unseren zukünftigen Betriebsergebnissen und unserer Finanzlage, unserer Geschäftsstrategie, unseren Produkten und Technologien sowie den Plänen und Zielen des Managements für zukünftige Geschäftstätigkeiten, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den Einschätzungen und Annahmen unserer Geschäftsleitung sowie auf Informationen, die der Geschäftsleitung derzeit zur Verfügung stehen. Solche Aussagen unterliegen Risiken sowie Unwägbarkeiten und die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund verschiedener Faktoren, einschließlich derer, die in unseren bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) eingereichten Unterlagen beschrieben sind, erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Es kann nicht zugesichert werden, dass solche zukünftigen Ergebnisse erzielt werden. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung. Wir lehnen ausdrücklich jegliche Verpflichtung oder Zusage ab, die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, um sie an geänderte Erwartungen oder an geänderte Ereignisse, Bedingungen oder Umstände, auf denen diese Aussagen basieren, anzupassen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Es werden keine Zusicherungen oder Garantien (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für die Richtigkeit solcher zukunftsgerichteten Aussagen gegeben.

Informationen zu A.D.A.M. Innovations Co. Das 2004 in Tokio gegründete Unternehmen A.D.A.M. Innovations (derzeit firmierend als Genesis Healthcare Co.) ist ein Pionier in den Bereichen Genomik, KI und Lösungen für Präzisionsmedizin. Das Unternehmen entwickelt Spitzentechnologien in den Bereichen klinische Diagnostik, Verbrauchergenetik und KI-gesteuerte F&E-Datenplattformen. Bis heute hat es mehr als 2,8 Millionen Gentests durchgeführt und unterhält die größte F&E-Genomdatenbank der japanischen Bevölkerung. Der Name des Unternehmens wird in A.D.A.M. Innovations Co. mit Wirkung vom 1. November 2025 geändert.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1673202/SOPHiA_GENETICS_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/adam-innovations-und-sophia-genetics-kooperieren-um-flussigbiopsie-tests-und-begleitdiagnostik-fur-prazisionsonkologie-in-japan-voranzutreiben-302587746.html

