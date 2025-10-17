EQS-News: C2A Security übernimmt Vigilant Ops und wird zum globalen Vorreiter für KI-gestützte Produktsicherheit - jetzt mit zahlreichen neuen Kunden aus MedTech, Telekommunikation und Verteidigung!

EQS-News: C2A Security / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen

C2A Security übernimmt Vigilant Ops und wird zum globalen Vorreiter für KI-gestützte Produktsicherheit - jetzt mit zahlreichen neuen Kunden aus MedTech, Telekommunikation und Verteidigung!



17.10.2025 / 09:05 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Die Übernahme ermöglicht schnellere Compliance, eine noch stärkere Sicherheit in der Lieferkette sowie unvergleichliche MedTech-Expertise - und ebnet den Weg für das beschleunigte globale Wachstum von C2A Security.

JERUSALEM und PITTSBURGH, 17. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- C2A Security, die einzige kontext- und KI-gesteuerte Plattform für Product Security Orchestration, zugeschnitten auf die Anforderungen softwaredefinierter Produkte und cyber-physischer Systeme, gab heute die Übernahme des in Pittsburgh ansässigen Unternehmens Vigilant Ops bekannt. Vigilant Ops gilt als Pionier im Bereich Produktsicherheit sowie der Automatisierung von Software Bill of Materials (SBOM) für den Gesundheits- und MedTech-Sektor. Als erster Deal dieser Art in der Branche katapultiert die Übernahme C2A Security an die Spitze einer der am stärksten regulierten und anspruchsvollsten Industrien. Die KI-gestützte Product Security Platform von C2A Security wird mit der Expertise von Vigilant Ops kombiniert, um weltweit Medizingerätehersteller und Gesundheitsdienstleister bei der Gewährleistung der Patientensicherheit, dem Schutz von Lieferketten und der Einhaltung strenger Vorschriften zu unterstützen. So positioniert sich C2A Security als branchenübergreifender Product Security Champion mit globaler Reichweite.

Seit seiner Gründung 2019 unterstützt Vigilant Ops bereits zahlreiche Kunden, darunter Fortune-500-Unternehmen im Gesundheitswesen wie Bayer und Ascensia, und ist zu einem Synonym für SBOM-Transparenz sowie FDA- und EU-MDR-Compliance geworden. Durch die Integration dieser Kompetenzen in die Product Security Orchestration Platform von C2A Security bietet das Unternehmen nun ein noch leistungsstärkeres Risk-Management und AI-SOAR-System (Security, Orchestration, Automation, and Response) für Organisationen, die vernetzte MedTech-Technologien entwickeln und absichern.

„Dies ist ein bedeutender Meilenstein für Vigilant Ops und unsere Kunden. Die umfassende, KI-basierte Plattform und die globale Reichweite von C2A Security werden unsere gemeinsame Vision vorantreiben, Produktsicherheit zugänglich, skalierbar und nahtlos in den Entwicklungsprozess integrierbar zu machen", sagte Ken Zalevsky, CEO von Vigilant Ops. „Ich freue mich darauf, Teil des C2A-Teams zu werden und mein tiefes Verständnis für Produktsicherheit sowie regulatorische Anforderungen einzubringen, um Kunden zu unterstützen, Partnerschaften zu stärken und das Wachstum des Unternehmens in MedTech sowie weiteren stark regulierten Branchen voranzutreiben."

"Während C2A Security seine globale Präsenz sowie die Unterstützung für software- und KI-definierte Produkte in mehreren Märkten ausbaut, befinden sich die Branchen MedTech und Verteidigung an einem kritischen Wendepunkt, mit zunehmenden Bedrohungen im Bereich der Cybersicherheit und verschärften regulatorischen Anforderungen", sagte Roy Fridman, CEO von C2A Security. „Die Übernahme von Vigilant Ops ist ein entscheidender Schritt, um unsere Präsenz in MedTech und weiteren neuen Geschäftsfeldern auszubauen. Wir engagieren uns stark im Gesundheitssektor und möchten Innovatoren die passenden Werkzeuge, Talente und Partnerschaften bereitstellen, die sie benötigen, um sichere und konforme Produkte in großem Maßstab zu realisieren. Für Investoren demonstriert diese Expansion die Skalierbarkeit unseres vereinheitlichten Modells über mehrere Branchen hinweg."

Strategischer Einfluß auf das Geschäft

Kundenvorteile: Schnelleres Erreichen von Compliance, verbesserte Sicherheit der Lieferkette und reduziertes Risiko durch eine umfassende, KI-gestützte Plattform.

Regulatorische Vorteile: Die SBOM-Automatisierung von Vigilant Ops stärkt die Fähigkeit von C2A Security, Kunden bei der Einhaltung und Aufrechterhaltung von FDA, EU-MDR sowie Vorschriften in den Bereichen Verteidigung und Telekommunikation zu unterstützen.

Wachstum: Die Expansion in MedTech, Verteidigung und Telekommunikation erschließt neue Milliardenmärkte und schafft branchenübergreifende Umsatzquellen.

Lieferketten Resilienz: KI-gestütztes Lieferanten und Component Risk Management verkürzt Time-to-Value und reduziert kostspielige Nachbesserungszyklen.

Verstärktes IP-Portfolio: Die Kombination von SBOM und Compliance-IP seitens Vigilant Ops mit den AI-SOAR-Fähigkeiten von C2A Security ermöglicht schnellere und präzisere Entscheidungen im großen Maßstab.

Erweiterte Führungskompetenz

Das Führungsteam von Vigilant Ops wird sich C2A Security anschließen und dabei umfassende Expertise in den Bereichen MedTech und regulatorische Anforderungen sowie etablierte Kundenbeziehungen einbringen. Dies stärkt die Kompetenzen von C2A Security im Gesundheitssektor und festigt gleichzeitig die Führungsposition in den Bereichen Verteidigung und Telekommunikation.

Vereinbaren Sie jetzt ein Gespräch mit Ken und John Auld, CRO von C2A Security - bitte hier klicken.

View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/c2a-security-ubernimmt-vigilant-ops-und-wird-zum-globalen-vorreiter-fur-ki-gestutzte-produktsicherheit---jetzt-mit-zahlreichen-neuen-kunden-aus-medtech-telekommunikation-und-verteidigung-302586065.html

17.10.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

2214650 17.10.2025 CET/CEST