EQS-News: Die Disease Modelling Coalition von C-Path beginnt globale Arbeit zu pädiatrischen IBD-Erkrankungen vom europäischen Zentrum aus

AMSTERDAM, 16. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Das Critical Path Institute® (C-Path) gab heute die offizielle Gründung der Critical Path Disease Modeling Coalition (CP-DMC) für entzündliche Darmerkrankungen bei Kindern (pIBD) bekannt. Dies ist eine öffentlich-private Initiative mit mehreren Interessengruppen zur Entwicklung regulierungskonformer, quantitativer Modelle für den Krankheitsverlauf und die Behandlung, um die Entwicklung und Bewertung von Medikamenten für Morbus Crohn und Colitis ulcerosa bei Kindern zu beschleunigen und besser zu informieren.

Das Projekt wurde gemeinsam mit führenden Wissenschaftlern und Klinikern der Europäischen Gesellschaft für pädiatrische Gastroenterologie, Hepatologie und Ernährung (ESPGHAN) ins Leben gerufen, darunter Prof. Lissy de Ridder, M.D., Ph.D., Leiterin der Abteilung für Pädiatrie am Medizinischen Zentrum der Universität Leiden, mit Sitz in Genf, und unterstützt von der Crohn's & Colitis Foundation, mit Sitz in New York. Das Projekt vereint Fachwissen und Kompetenzen aus den Bereichen medizinische Praxis, klinische und praxisnahe Datenwissenschaft sowie Regulierungswissenschaft, um zweckmäßige Referenzsimulationsmodelle zu entwickeln, die programm- und sponsorenübergreifend eingesetzt werden können

Das CP-DMC wird mit Quinten Health als Gründungspartner für KI und Krankheitsmodellierung ins Leben gerufen und arbeitet sowohl mit dem Quantitative Medicine Program als auch dem Data Collaboration Center von C-Path zusammen, um klinische Studien und Daten aus der Praxis in großem Umfang für die Modellentwicklung und -anwendung zu integrieren.

„Der Start des CP-DMC-Projekts zu pädiatrischen IBD ist ein entscheidender Schritt in der Entwicklung von Medikamenten für Kinder mit chronisch-entzündlichen Erkrankungen", sagte Cécile Ollivier, Vizepräsidentin für globale Angelegenheiten bei C-Path und Leiterin von CP-DMC. „Durch diese vorwettbewerbliche Zusammenarbeit, die Regulierungsbehörden, Kliniker, Industrie und Betroffene in einem global abgestimmten Rahmen zusammenbringt, können wir Instrumente bereitstellen, die die tatsächliche Komplexität der Krankheit widerspiegeln und Innovationen dort beschleunigen, wo sie am dringendsten benötigt werden."

Die Modelle werden integrierte Längsschnittdatensätze in umsetzbare quantitative Beschreibungen von Krankheitsverläufen, Behandlungsreaktionen und Variabilität in pädiatrischen Populationen umwandeln. Sie wurden entwickelt, um Zulassungsanträge zu unterstützen und Studien zu optimieren, und dienen als wiederverwendbare Plattformen, die die Belastung für Patienten reduzieren und die Evidenzgenerierung in allen Programmen stärken.

„Diese Initiative ist eine große Chance, Daten, Fachwissen und Regulierungswissenschaft aufeinander abzustimmen, um die Lücke in der Entwicklung von Kinderarzneimitteln für IBD zu schließen", sagte Prof. de Ridder. „Wir sind stolz darauf, ein Projekt zu unterstützen, das die Bedürfnisse von Kindern in den Mittelpunkt der wissenschaftlichen Innovation stellt."

Das CP-DMC-Projekt für pädiatrische IBD dient als Proof-of-Concept für die breitere Plattform der Disease Modeling Coalition. Nach erfolgreichen Pilotprojekten wird CP-DMC erweitert, um Portfolios mit mehreren Indikationen zu unterstützen, mit einer sich weiterentwickelnden Struktur, die auf Nachhaltigkeit, regulatorische Auswirkungen und Patientenrelevanz ausgelegt ist.

„Die Stiftung freut sich, dieser Koalition ihr Fachwissen zur Verfügung zu stellen, mit dem Ziel, die Zulassung neuartiger Therapien für Kinder mit IBD weltweit zu beschleunigen", sagte Dr. Alan Moss, Chief Scientific Officer der Crohn's & Colitis Foundation.

C-Path lädt Industriepartner und Dateneigentümer dazu ein, ihr Interesse zu bekunden, Datensätze beizusteuern und sich der Initiative anzuschließen, um die nächste Phase dieser Arbeit mitzugestalten. Um Ihr Interesse zu bekunden, wenden Sie sich bitte an developmentoffice@c-path.org.

Informationen zum Critical Path Institute Das Critical Path Institute® (C-Path) wurde 2005 als öffentlich-private Partnerschaft als Reaktion auf die Critical Path Initiative der FDA gegründet und feiert sein 20-jähriges Bestehen als lebendige, unabhängige, gemeinnützige Organisation. Die Aufgabe von C-Path besteht darin, Kooperationen anzustoßen, die bessere Behandlungen für Menschen weltweit ermöglichen. Als weltweit anerkannter Pionier in der Beschleunigung der Arzneimittelentwicklung hat C-Path zahlreiche internationale Konsortien, Programme und Initiativen ins Leben gerufen, an denen derzeit mehr als 1.600 Wissenschaftler und Vertreter von Regierungs- und Zulassungsbehörden, Hochschulen, Patientenorganisationen, Krankheitsstiftungen sowie Pharma- und Biotech-Unternehmen beteiligt sind. Der globale Hauptsitz von C-Path befindet sich in Tucson, Arizona, und die europäische Niederlassung von C-Path hat ihren Hauptsitz in Amsterdam, Niederlande, wobei sich die engagierten Teammitglieder in aller Welt befinden. Weitere Informationen finden Sie unter c-path.org.

