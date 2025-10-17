EQS-News: Eine neue Ära des intelligenten und bewussten Reisens

EQS-News: Omio / Schlagwort(e): Sonstiges

Von „World of Mouth" und „Beach Please" bis zu „Travel Thrifties" und „Generation Zealous" – diese Trends und neuen Reisetypen bestimmen das Reisen 2026

BERLIN, 17. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Omio, die führende Buchungsplattform für multimodales Reisen, veröffentlicht heute den jährlichen NowNext '25 Report. Der Bericht zeichnet ein klares Bild des zukünftigen Reiseverhaltens weltweit, von emotionalen Beweggründen über generationsspezifische Vorlieben bis zu gefragten Reisezielen und veränderten Ansprüchen. Deutlich wird: Reisen wird zunehmend intentionaler und vorausschauender geplant.

Für den Report hat Omio das renommierte Marktforschungsinstitut YouGov mit einer Umfrage unter über 10.555 Menschen in Italien, Spanien, Deutschland, Großbritannien, den USA, Brasilien, Japan und Australien beauftragt. Analysiert wurden die Antworten jener Personen, die in den nächsten zwölf Monaten eine Urlaubsreise planen könnten; ausgeschlossen wurden diejenigen, die dies mit „gar nicht wahrscheinlich" angaben. Die Ergebnisse werden durch Daten von Omio-Nutzer:innen ergänzt.

Die NowNext '25 Trends für das Jahr im Überblick:

Worldwide Woe

Die Welt befindet sich derzeit in einem turbulenten Zustand – und das wirkt sich deutlich auf die Urlaubsplanung aus. 69 Prozent der Personen, die innerhalb des nächsten Jahres eine Urlaubsreise planen, geben an, dass globale Ereignisse ihre Reiseplanung für die nächsten 12 Monate beeinflussen. Trotz alledem bleibt die Reiselust ungebrochen. 30 Prozent der Befragten, die im nächsten Jahr wahrscheinlich verreisen, wollen häufiger verreisen als bisher.

Deal or No Destination

Mit steigenden Lebenshaltungskosten wird häufiges Reisen zur Herausforderung, aber nicht unmöglich. 38 Prozent der Befragten priorisieren Urlaubsausgaben gegenüber anderen nicht notwendigen Ausgaben. Ob Reisen in der Nebensaison (28 Prozent), frühzeitige und sorgfältige Planung (27 Prozent) oder flexible Buchungen (31 Prozent), die neuen „Travel Thrifties" wissen, wie sie ihr Budget optimal einsetzen.

Love EU More

Die Begeisterung von Tourist:innen weltweit für Europa bleibt groß, doch auch viele Europäer:innen bevorzugen 2026 Ziele in der näheren Umgebung. Auch wenn die Brit:innen keine EU-Bürger mehr sind, planen 56 Prozent weiterhin, Urlaub auf dem Kontinent zu machen. Deutsche (45 Prozent), Italiener:innen (42 Prozent) und Spanier:innen (42 Prozent) bevorzugen ebenfalls europäische Reiseziele. Auch internationale Reisende von außerhalb Europas zeigen großes Interesse an Destinationen innerhalb Europas.

World of Mouth

Reisende lassen sich immer mehr von Mitmenschen statt vom Internet inspirieren. Zwar spielen Social Media (29Prozent) und KI (9Prozent) eine Rolle, doch die Mehrheit verlässt sich auf Word-of-Mouth-Empfehlungen (39Prozent) oder frühere, eigene Erfahrungen (42Prozent). 23Prozent lassen sich zudem durch Filme und Serien in ihrer Reiseentscheidung beeinflussen – Screen-Tourismus nimmt deutlich zu.

Beach, Please

Im Jahr 2026 wird ein Comeback des Strandurlaubs prognostiziert. 46 Prozent der Reisenden suchen Entspannung am Meer, und 51 Prozent möchten erholt zurückkehren. Nach Jahren von Städtereisen und großen Abenteuern rückt ein ruhigeres, achtsameres Reisegefühl in den Vordergrund. 20 Prozent der Befragten planen Solo-Trips zur Selbstreflexion, 18 Prozent möchten Wellness und Self-Care in den Urlaub integrieren.

Overtourism & Out

Nachhaltiges Reisen bleibt relevant, doch mit besonderem Fokus: Das Eintauchen in regionale Geschichte und Kultur (38Prozent), die Unterstützung lokaler Anbieter (25Prozent) und das Reisen zu weniger überlaufenen oder unbekannten Zielen (32Prozent) sind wichtiger als die Wahl umweltfreundlicher Transportmittel (17Prozent). Besonders Italiener:innen (41 Prozent) und Spanier:innen (39 Prozent) interessieren sich gezielt für weniger überlaufene Destinationen – möglicherweise eine Reaktion auf den Übertourismus in ihrer Heimat.

Capital Losses

Metropolen dominierten bisher, doch 2026 rücken kleinere Städte stärker in den Fokus. 21 Prozent der Reisenden möchten weniger bekannte Städte besuchen, vor allem, um niedrigere Preise (51 Prozent), weniger Menschenmengen (44 Prozent) und einzigartige Attraktionen (40 Prozent) zu erleben. Omio-Daten zeigen einen Anstieg der Buchungen für die jeweils weniger großen Städte um 34 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

The Gender (Off)Balance

19 Prozent der Männer planen für das Jahr 2026 eher Solo-Reisen, um dem stressigen Alltag zu entfliehen. Frauen setzen hingegen auf Austausch: 30Prozent möchten reisen, um sich zu verbinden, Familie oder Freund:innen wiederzusehen (34Prozent), und 22 Prozent verreisen wahrscheinlicher mit Freund:innen als zuvor.

Generation Zealous

Die Generation Z verändert das Reiseverhalten nachhaltig. 31 Prozent planen ihre Reisen im Voraus und bewusster, um die Kosten unter Kontrolle zu halten. 34 Prozent möchten häufiger verreisen, 26 Prozent längere Aufenthalte genießen und 23 Prozent bevorzugen umweltfreundliche Transportmittel. Ihre Ansprüche sind hoch – und sie setzen sie konsequent um.

Veronica Diquattro, President B2C & Supply, Omio, kommentiert:

"Die Reiseindustrie hat sich in den letzten Jahren stark gewandelt. Zu den pandemiebedingten Einschränkungen kam das Phänomen des 'Revenge Travels', und nun erleben wir eine neue Ära des bewussten Reisens. Die Entschlossenheit, die Welt zu entdecken, ist unvermindert groß. Unser Report zeigt: Wir befinden uns in einer Ära des intelligenten und intentionalen Reisens. Bei Omio streben wir stets danach, den Ansprüchen moderner Reisender gerecht zu werden und für nahtlose Reiseerlebnisse zu sorgen. Ob es darum geht, den optimalen Preis oder ein den Bedürfnissen entsprechendes Verkehrsmittel zu finden oder Reisende mühelos mit beliebten Reisezielen zu verbinden – Wir machen Reiseträume greifbar und Inspiration erlebbar."

NowNext '25 Report herunterladen:https://www.omio.com/c/travel-trends-report-2025-2026/

Über Omio

Seit der Gründung 2013 unterstützt die Omio Group Kunden dabei, neue Wege des Reisens zu entdecken. Über die Plattformen Omio und Rome2Rio können Reisende weltweit Verkehrsmittel vergleichen, buchen und kombinieren. Omio B2B bietet maßgeschneiderte Lösungen für OTAs und Mobilitätsanbieter. Omio unterstützt seine Kunden dabei, Europa, die USA, Kanada, Südostasien und Brasilien mit Zug, Bus, Flugzeug und Fähre zu erkunden. Täglich verkauft Omio über 80.000 Tickets, beschäftigt mehr als 430 Mitarbeitende aus über 50 Ländern und unterhält Büros in Berlin, Prag, Melbourne, London, Bangalore und Singapur. Weitere Informationen: omio.com/de/

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2482408/OMIO_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/eine-neue-ara-des-intelligenten-und-bewussten-reisens-302587525.html

