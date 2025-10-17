EQS-News: H.I.G. WhiteHorse stellt Finanzierung für Summit Group bereit

EQS-News: H.I.G. Capital / Schlagwort(e): Finanzierung

LONDON, 17. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- H.I.G. WhiteHorse, die Kreditgesellschaft von H.I.G. Capital („H.I.G."), einem weltweit führenden alternativen Investmentunternehmen mit einem verwalteten Kapital von 70 Milliarden US-Dollar, freut sich bekannt zu geben, dass sie der Summit Group („Summit"), einem Portfoliounternehmen von Sovereign Capital Partners („Sovereign"), eine vorrangig besicherte Kreditfazilität in Höhe von 81 Millionen Pfund Sterling zur Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten und zur Unterstützung der Übernahme von R&H Jersey („R&H") gewährt hat. Summit ist ein Anbieter von Treuhand-, Verwaltungs- und Beratungsdienstleistungen für eine Vielzahl von Privatkunden.

Summit und R&H bieten sowohl komplementäre als auch ergänzende Vorteile in Bezug auf das Dienstleistungsangebot, den Zugang zu neuen Rechtsgebieten sowie die Stärkung der Infrastruktur des fusionierten Unternehmens. Nach der Übernahme wird Summit über mehr als 370 Fachkräfte verfügen, die in einem umfangreichen internationalen Netzwerk mit Niederlassungen in Jersey, Guernsey, der Schweiz, den Vereinigten Arabischen Emiraten, den Kaimaninseln und Großbritannien tätig sind. Summit wird außerdem ein vielfältiges Angebot an Dienstleistungen in den Bereichen Privatvermögensverwaltung, Unternehmensdienstleistungen, Fondsverwaltung und Unterstützung in Steuerangelegenheiten in Jersey und Großbritannien bereitstellen.

Derek Vaz, CFO von Summit, äußerte sich wie folgt: „Dies ist ein spannender Moment in unserer Entwicklung, und ich freue mich sehr, dass wir unsere starke Zusammenarbeit mit Michael und dem Team von H.I.G. weiter ausbauen können."

James Dragan, Partner bei Sovereign, erklärte: „Wir freuen uns sehr, dass H.I.G. Summit weiterhin unterstützen wird. Seit der ersten Investition von H.I.G. haben wir die Größe der Gruppe vervierfacht. Es war eine kooperative Partnerschaft, um eine skalierte, globale Treuhand- und Unternehmensdienstleistungsgruppe aufzubauen."

Pascal Meysson, Head of H.I.G. WhiteHorse Europe, erklärte: „Wir freuen uns, Summit bei dieser bedeutenden strategischen Akquisition zu unterstützen, die die Präsenz des Unternehmens in Jersey stärkt und sein Dienstleistungsangebot erweitert." Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem Management und Sovereign bei der Erschließung ihrer nächsten Wachstumschancen."

Michael Lucas, Managing Director bei H.I.G. WhiteHorse Europe, erklärte: „Summit hat eine starke Plattform mit einer beeindruckenden Erfolgsbilanz bei der internationalen Expansion aufgebaut. Die Übernahme von R&H erweitert die Reichweite von Summit und festigt seine Position als führendes Privatkundengeschäft auf dem äußerst attraktiven Markt der Kanalinseln. Wir freuen uns, eine flexible Finanzierungslösung zur Unterstützung dieser Transaktion anbieten zu können."

Informationen zu Sovereign Capital Partners

Sovereign wurde im Jahr 2001 gegründet und ist ein in Großbritannien ansässiger Private-Equity-Spezialist für Buy-and-Build-Transaktionen. Sovereign hat eine beeindruckende Erfolgsbilanz in den Bereichen Unternehmensdienstleistungen, Gesundheitswesen sowie Bildung und Ausbildung vorzuweisen und unterstützt hochwertige Unternehmen, die durch eine Kombination aus organischem Wachstum und gezielten Buy-and-Build-Strategien weiterentwickelt werden. Weitere Informationen finden Sie unter sovereigncapital.co.uk.

Informationen zu H.I.G. Capital

H.I.G. ist eine weltweit führende alternative Investmentgesellschaft mit einem verwalteten Kapital von 70 Milliarden US-Dollar.* Mit Hauptsitz in Miami und Niederlassungen in Atlanta, Boston, Chicago, Los Angeles, New York, San Francisco und Stamford in den Vereinigten Staaten sowie internationalen Tochtergesellschaften in Hamburg, London, Luxemburg, Madrid, Mailand, Paris, Bogotá, Rio de Janeiro, São Paulo, Dubai und Hongkong ist H.I.G. auf die Bereitstellung von Fremd- und Eigenkapital für mittelständische Unternehmen spezialisiert und verfolgt dabei einen flexiblen, operativ ausgerichteten und wertschöpfenden Ansatz:

Die Aktienfonds von H.I.G. investieren in Management-Buy-outs, Rekapitalisierungen sowie Unternehmensausgliederungen sowohl von profitablen als auch von leistungsschwachen Produktions- und Dienstleistungsunternehmen.

Die Kreditfonds von H.I.G. investieren in vorrangige, Unitranche- und nachrangige Fremdfinanzierungen für Unternehmen aller Größenordnungen, sowohl auf Primärbasis (direkte Vergabe) als auch auf den Sekundärmärkten. H.I.G. verwaltet zudem eine börsennotierte Beteiligungsgesellschaft, WhiteHorse Finance.

Die Immobilienfonds von H.I.G. investieren in wertsteigernde Immobilien, die von verbesserten Asset-Management-Verfahren profitieren können.

H.I.G. Infrastructure konzentriert sich auf wertschöpfende und Core-Plus-Investitionen im Infrastruktursektor.

Seit der Gründung 1993 hat H.I.G. in mehr als 400 Unternehmen weltweit investiert und diese verwaltet. Das aktuelle Portfolio der Firma umfasst mehr als 100 Unternehmen mit einem Gesamtumsatz von über 53 Milliarden US-Dollar. Weitere Informationen finden Sie auf der H.I.G.-Website hig.com.

*Basierend auf dem gesamten von H.I.G. Capital und ihren verbundenen Unternehmen aufgebrachten Kapital.

Kontakt:

Pascal Meysson

Head of H.I.G. WhiteHorse Europe

pmeysson@hig.com

Michael Lucas

Managing Director

mlucas@hig.comH.I.G. WhiteHorse Europe

10 Grosvenor Street

2nd Floor

London W1K 4QB

T: +44 (0) 207 318 5700

hig.com

