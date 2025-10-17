EQS-News: HONOR bringt KI-Flaggschiff HONOR Magic8-Serie in China auf den Markt

EQS-News: Honor Device Co., Ltd / Schlagwort(e): Produkteinführung

HONOR bringt KI-Flaggschiff HONOR Magic8-Serie in China auf den Markt



17.10.2025 / 03:45 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Mit der Intelligenz des YOYO-Agenten der nächsten Generation, bahnbrechender KI-Bildgebung und rekordverdächtiger Leistung

SHENZHEN, China, 17. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Das weltweit tätige Unternehmen für KI-Geräte HONOR hat heute die Einführung der HONOR Magic8-Serie in China bekannt gegeben. Als erstes selbstentwickelndes KI-Smartphone von HONOR präsentiert die Serie die fortschrittlichste Generation des YOYO-Agenten von HONOR, bahnbrechende KI-Kamerafunktionen und branchenführende Leistung. An der Spitze der Produktreihe steht das HONOR Magic8 Pro, das eine Vielzahl innovativer KI-Technologien integriert, die das Flaggschiff-Smartphone-Erlebnis für das KI-Zeitalter neu definieren sollen.

Flaggschiff-Intelligenz: Smarteres Leben mit dem YOYO-Agenten

HONOR stellt die HONOR Magic8-Serie vor, sein erstes selbstentwickelndes KI-Smartphone, das sich durch Fortschritte in drei Kernbereichen auszeichnet: Hardware-Leistung, Systeminteraktion und Anwendungsökosystem. Der HONOR-KI-Agent verfügt über automatische Ausführungsfunktionen für mehr als 3.000 Szenarien[1]. Das bedeutet, dass der YOYO-Agent sowohl bei der Erledigung alltäglicher Routineaufgaben (z. B. „Alle meine Screenshots suchen und die unscharfen löschen") als auch bei der Verwaltung komplexer beruflicher Aufgaben (z. B. „Die Arbeitsausgaben dieser Woche zusammenfassen und per E-Mail an meinen Vorgesetzten senden") im entsprechenden Kontext aktiviert werden kann, um eine Reihe von Vorgängen automatisch auszuführen und den Benutzer so von sich wiederholenden manuellen Aktionen zu befreien.

Die HONOR Magic8-Serie verfügt über eine völlig neue KI-Taste, die für eine bequemere und intelligentere Benutzererfahrung sorgt, da der YOYO-Assistent sofort zugänglich ist. Standardmäßig wird durch langes Drücken der Taste der YOYO-Videoanruf aktiviert, sodass YOYO sofort Informationen zu allen Inhalten bereitstellen kann, auf die es gerichtet ist. Ein Doppelklick aktiviert sofort den Kameraverschluss für den direkten Zugriff auf die Fotografie. Darüber hinaus können Benutzer die spezielle KI-Taste anpassen, um mit einem Tastendruck auf bestimmte Funktionen zuzugreifen, was einen effizienten Lebensstil fördert. YOYO Memories erstellt eine sichere persönliche Wissensdatenbank mit durchgängigem Datenschutz. Diese Funktion analysiert personenbezogene Daten wie Fotos, Chat-Protokolle und Dokumente auf sichere Weise und nutzt tiefgreifendes semantisches Verständnis, um die Bedeutung der Inhalte zu interpretieren.

Flaggschiff-Bildgebung: Neudefinition der Ultra-Nacht-Telefoto-Exzellenz mit KI

HONOR hebt die Smartphone-Fotografie mit den neuesten Fortschritten seines AiMAGE-Kamerasystems auf ein neues Niveau und bietet beispiellose Klarheit, Stabilität und kreative Kontrolle dank KI der nächsten Generation.

Das HONOR Magic8 Pro verfügt über das derzeit fortschrittlichste KI-Teleobjektivsystem der Branche mit einer 200-MP-Ultra-Nacht-Teleobjektivkamera [2] mit einem großen 1/1,4-Zoll-Sensor und einer großen Blende von f/2,6. Diese Konfiguration verbessert die Lichtaufnahme erheblich und liefert selbst bei großen Entfernungen klarere Details. Dank der KI-Bildstabilisierungstechnologie von HONOR können Nutzer auch ohne Stativ oder Gimbal siebenmal[3] häufiger großartige Zoomaufnahmen machen. Dank des branchenführenden adaptiven KI-Stabilisierungsmodells erreicht das HONOR Magic8 Pro den branchenweit stabilsten CIPA-Wert von 5,5. Es bietet eine 4-fache Verbesserung der Verwacklungserkennungsgenauigkeit und eine 1-fache Verbesserung der dynamischen Reaktion.

Die HONOR Magic8-Serie führt außerdem Magic Color ein, die branchenweit erste KI-gestützte Farb-Engine. Basierend auf fortschrittlichen Deep-Learning-Algorithmen kann sie auf intelligente Weise 16,77 Millionen Farben extrahieren. Durch die Zusammenarbeit zwischen Gerät und Cloud bei der Farbumwandlung erzielt sie eine effiziente Farbverfolgung und -verarbeitung sowohl für die globale Tonalität als auch für die lokale Feinabstimmung und gewährleistet so eine hohe Ausgabequalität und eine flüssige Echtzeit-Vorschau. Mit Magic Color können Benutzer Filmstile nachbilden, professionelle Filmtöne anwenden oder personalisierte Vorlagen aus beliebigen Referenzbildern erstellen und diese direkt in der Kamera oder über Magic Portal verwenden. Magic Color vereinfacht den Grading-Prozess und ermöglicht mühelos Ergebnisse auf professionellem Niveau.

Ausdauer und Geschwindigkeit: KI-optimierte Leistungsoptimierung

Angetrieben von der Snapdragon® 8 Elite Gen 5 Mobile Platform[4], führte die HONOR Magic8-Serie die branchenweit erste heterogene GPU-NPU-KI-Superauflösungs- und Bildgenerierungstechnologie ein, die darauf ausgelegt ist, Spiele mit niedriger Auflösung und geringer Bildrate in hochauflösende Erlebnisse mit hoher Bildrate zu verwandeln. Dadurch können anspruchsvolle Open-World-Titel von ursprünglich 60 fps bei 850p auf 120 fps bei 1080p gebracht werden, was sowohl eine Superauflösung als auch ultrahohe Bildraten ermöglicht.

Diese Geschwindigkeit wird durch einen Silizium-Kohlenstoff-Akku der nächsten Generation mit 7.200 mAh[5]im HONOR Magic8 Pro ermöglicht, der von drei HONOR E2-Energieverwaltungschips unterstützt wird, die mit KI zusammenarbeiten, um Spannung, Wärmesteuerung und langfristige Akkuleistung zu optimieren. Mit 120 W kabelgebundenem und 80 W kabellosem HONOR SuperCharge[6] kombiniert das HONOR Magic8 Pro eine ganztägige Ausdauer mit blitzschnellem Aufladen.

Flaggschiff-Erlebnis: Zuversicht bei jeder Interaktion

Die HONOR Magic8-Serie nutzt ein offenes Ökosystem und setzt das hochmoderne MagicOS 10 ein, um eine beispiellose plattform- und geräteübergreifende Funktionalität zu bieten. Das Gerät lässt sich nahtlos mit Android, HarmonyOS, iOS und Windows verbinden, sodass Benutzer mühelos Dateien austauschen, Aufgaben synchronisieren und die Kontinuität ihrer wichtigsten Tools auf einfache Weise aufrechterhalten können.

HONOR MagicOS 10 führt die Philosophie des transluzenten visuellen Designs ein, das sich durch Leichtigkeit, Klarheit und Atmungsaktivität auszeichnet. Das transluzente visuelle Design umfasst Bereiche wie den Sperrbildschirm, den Desktop, Symbole und das Wetter. Das System simuliert realistische Lichteffekte, um die Lesbarkeit der Inhalte zu gewährleisten, passt die Farben dynamisch an verschiedene Hintergrundbilder an und ermöglicht es Benutzern, den Transparenzgrad für optimalen Sehkomfort anzupassen.

HONOR verstärkt die Haltbarkeit mit SGS-zertifizierten Standards für 10-fache Sturzfestigkeit und IP68/69/69K-Schutz[7], wodurch sichergestellt wird, dass die HONOR Magic8-Serie selbst den anspruchsvollsten Umgebungen standhält. Zusammen spiegeln diese Innovationen die Vision von HONOR wider, ein Flaggschiff zu schaffen, das sich nicht nur durch seine Spezifikationen auszeichnet, sondern auch durch das Vertrauen, das es im Alltag vermittelt.

Zum Abschluss der Launch-Veranstaltung stellte HONOR außerdem einen spannenden neuen Formfaktor vor: das HONOR ROBOT PHONE. Dies ist ein wichtiger Meilenstein im Rahmen des Anfang dieses Jahres angekündigten HONOR ALPHA PLAN, mit dem das Unternehmen seinem Ziel näherkommt, weltweit führend im Bereich der KI-Geräte zu werden. Dieses innovative Gerät wird KI-gestützte multimodale Intelligenz, Roboterfunktionen und fortschrittliche Handheld-Bildgebungsfunktionen nahtlos miteinander verbinden. Das HONOR ROBOT PHONE ist als eine neue Art von KI-Gerät positioniert und soll die zukünftige Interaktion und Koexistenz zwischen Mensch und Maschine neu definieren, wodurch HONOR an die Spitze der KI-Geräteinnovation rückt.

Farbe, Preis und Verfügbarkeit

Die HONOR Magic8-Serie ist in verschiedenen Farben erhältlich, darunter Sunrise Gold, Sky Cyan, Black und Glacier White. Ab dem 15. Oktober 2025 kann die HONOR Magic8-Serie in China vorbestellt werden, wobei das HONOR Magic8 ab 4.499 RMB und das HONOR Magic8 Pro ab 5.699 RMB erhältlich sind. Die Geräte werden im Laufe dieses Jahres auch auf den internationalen Märkten eingeführt.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte den HONOR Online-Shop unter www.honor.com.

Informationen zu HONOR

HONOR ist ein weltweit führendes Unternehmen für das Ökosystem von KI-Geräten. Es hat sich zum Ziel gesetzt, die Interaktion zwischen Mensch und Gerät zu revolutionieren, um das KI-Ökosystem mit allen Verbrauchern in der Ära der agentenbasierten KI und darüber hinaus zu verbinden. Das Unternehmen ist bestrebt, die Grenzen der Industrie durch eine offene, nahtlose Zusammenarbeit zu öffnen, um ein Ökosystem zur gemeinsamen Nutzung von Werten mit Industriepartnern zu schaffen. Mit einem innovativen Produktportfolio, das KI-Telefone, PCs, Tablets, Wearables und mehr umfasst, möchte HONOR jeden Menschen befähigen, die neue intelligente Welt zu nutzen.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte HONOR online unter www.honor.com oder senden Sie eine E-Mail an newsroom@honor.com

https://community.honor.com/

https://www.facebook.com/honorglobal/

https://x.com/honorglobal

https://www.instagram.com/honorglobal/

https://www.youtube.com/c/HonorOfficial

[1] Daten aus den HONOR-Labors. [2] 200MP sind die Pixelparameter der Kamera. Die tatsächlichen Bildpunkte können je nach Kameramodus variieren. Bitte beziehen Sie sich auf die tatsächliche Situation. [3] Daten aus den HONOR-Labors. [4] Qualcomm und Snapdragon sind Marken von Qualcomm Incorporated, eingetragen in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern. [5] Die typische Akkukapazität liegt bei 7200 mAh, die Nennkapazität beträgt 7020 mAh. Die Daten stammen aus dem HONOR-Labor. [6] Die unterstützte maximale kabelgebundene Ladeleistung beträgt 120 W, wenn das mitgelieferte HONOR SuperCharge-Ladegerät verwendet wird. Das 80-W-Wireless-Laden wird ebenfalls mit dem originalen HONOR SuperCharge-Wireless-Ladegerät unterstützt, das auf der offiziellen Website erhältlich ist. Die tatsächliche Ladeleistung passt sich intelligent an die jeweiligen Szenarien an. Bitte beziehen Sie sich auf die tatsächlichen Erfahrungen. [7] Das Telefon ist nicht professionell wasserdicht. Es ist spritzwassergeschützt, wasserfest und bei normalem Gebrauch staubdicht. Es wurde unter kontrollierten Laborbedingungen getestet und erreicht die Schutzart IP68 und IP69 gemäß den Normen GB/T 4208-2017 (China) sowie die Schutzart IP69K gemäß den Normen IEC ISO 20653:2023. Die Spritzwasser-, Wasser- und Staubbeständigkeit ist nicht dauerhaft wirksam, und die Schutzwirkung kann durch den täglichen Gebrauch nachlassen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2797136/20251015_213056.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/honor-bringt-ki-flaggschiff-honor-magic8-serie-in-china-auf-den-markt-302587080.html