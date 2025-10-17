EQS-News: Metavista3D Präsentiert Ki-Gestützten 3D-E-Spiegel Auf Der Autotech Science Fair in Palo Alto

EQS-News: Metavista3D, Inc. / Schlagwort(e): Miscellaneous

Metavista3D Präsentiert Ki-Gestützten 3D-E-Spiegel Auf Der Autotech Science Fair in Palo Alto



Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - Freitag, 17. Oktober 2025) - Metavista3D Inc. (TSXV: DDD) (FSE: E3T) ("Metavista3D" oder das "Unternehmen") präsentierte heute auf der 10. jährlichen AutoTech Science Fair in Palo Alto die neueste Generation seiner KI-gesteuerten 3D-E-Spiegel-Technologie. Diese Innovation markiert einen bedeutenden Fortschritt in der Echtzeitvisualisierung für Automobilanwendungen und zeigt, wie künstliche Intelligenz und fortschrittliches 3D-Rendering nahtlos miteinander verschmelzen können. Neil Hide, Chief Operations Officer von Metavista3D, wird am 16. Oktober einen Vortrag halten und am 17. Oktober Meetings leiten.

Der neue Metavista3D E-Mirror bietet deutlich geringere Latenzzeiten und ermöglicht Echtzeit-3D-Konvertierung mit sofortiger Reaktion. Damit setzt er neue Maßstäbe für intuitive, leistungsstarke Fahrerassistenzsysteme.

Ebenfalls auf der Messe vorgestellt wird das neue 13-Zoll-Cluster-Display von Metavista3D, das atemberaubende Bildtreue mit modernster Rechenleistung verbindet.

Metavista3D reiht sich in eine beeindruckende Reihe von Branchenführern ein, darunter Bosch und Mitsubishi Electric, die bahnbrechende Innovationen präsentieren, die die Zukunft der Automobiltechnologie prägen.

Weitere Informationen zur Veranstaltung:

AutoTech Science Fair 2025

Über Metavista3D

Metavista3D Inc. entwickelt über seine hundertprozentige Tochtergesellschaft psHolix AG KI-gesteuerte, pseudoholografische Displaytechnologien, die eine brillenlose 3D-Visualisierung räumlicher Inhalte ermöglichen. Das Unternehmen verfügt über ein Portfolio von über 20 Patenten im Zusammenhang mit dieser Technologie. Weitere Informationen finden Sie unter www.metavista3D.com.

Die Aktien von Metavista3D werden in Kanada an der TSX Venture Exchange unter dem Tickersymbol DDD sowie an der Deutschen Börse in Frankfurt und anderen Börsen unter dem Tickersymbol E3T öffentlich gehandelt.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert wird) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

IM NAMEN DES VORSTANDS

Jeffrey Carlson, CEO

E-Mail: jeff@metavista3d.comTel.: (702) 518-3220

Um die Originalversion dieser Pressemitteilung anzusehen, bitte besuchen Sie: https://www.newsfilecorp.com/release/270838

