EQS-News: RAVEN2, DAS BRUTALE DARK FANTASY MMORPG VON NETMARBLE, GEHT IN DEN FINALEN COUNTDOWN ZUM WELTWEITEN START

EQS-News: Netmarble / Schlagwort(e): Produkteinführung/Sonstiges

RAVEN2, DAS BRUTALE DARK FANTASY MMORPG VON NETMARBLE, GEHT IN DEN FINALEN COUNTDOWN ZUM WELTWEITEN START



17.10.2025 / 09:05 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





SEOUL, Südkorea, 17. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Netmarble, ein renommierter Entwickler und Herausgeber hochwertiger Spiele, bereitet sich auf den weltweiten Start seines ultimativen Dark-Fantasy-MMORPGs Raven2 vor, das offiziell am 22. Oktober um 1.00 Uhr (UTC) sowohl für mobile als auch für PC-Plattformen erscheinen wird. Der Vorab-Download beginnt am 21. Oktober um 3.00 Uhr morgens (UTC).

Raven2 wird in 150 Ländern verfügbar sein und 16 Sprachen unterstützen, von Englisch über Thailändisch bis hin zu Französisch, Indonesisch und mehr. Die globale Version von Raven2 wird drei Hauptregionen umfassen: Nordamerika, Südostasien & Ozeanien und Europa, und jede Region umfasst zwei Welten und zwölf Server, wobei die Spielerinnen und Spieler jeden Server innerhalb ihrer Region frei wählen können.

Zur Feier der Markteinführung veranstaltet Raven2 ein besonderes Event, bei dem Crystals angeboten werden. Die Spielerinnen und Spieler können Crystals verdienen, indem sie einfach aufsteigen, während die 100 besten Spielerinnen und Spieler pro Server um eine Million Kristalle kämpfen können. Ein spezieller Steuerfonds von einer Million Crystals wird im Voraus auf dem Market jedes Servers hinterlegt und kann durch Gildenaktivität gewonnen werden.

Spielerinnen und Spieler können sich weiterhin bei Google Play und im App Store vorab registrieren oder das Spiel im Epic Games Store auf die Wunschliste setzen. Vorb registrierte Spielerinnen und Spieler erhalten exklusive Belohnungen, darunter ein Holy Garment mit Hero-Level und ein besonderes Package.

Unterstützt von der Unreal Engine beeindruckt Raven2 mit unvergleichlicher Grafik und einem gewaltigen Universum in einem Dark-Fantasy-Reich, in dem Spieler Teil des Spezialkorps werden, welches das „Cursed Stigma" (das verfluchte Stigma) trägt. Während sie seltsame und gefährliche Phänomene untersuchen, die sich auf der ganzen Welt ereignen, begeben sie sich auf eine Reise, um Dämonen zu besiegen und die Geheimnisse hinter dem Schicksal der Welt aufzudecken. Die groß angelegten, gildenbasierten Kämpfe in Raven2 sind das Markenzeichen eines wirklich fesselnden und hochwertigen MMORPG-Erlebnisses.

Weitere und stets aktuelle Informationen finden Sie auf der offiziellen Website und wenn Sie Raven2 aufYouTube, Facebook und Discord folgen.

Informationen zu Netmarble CorporationDie Netmarble Corporation wurde im Jahr 2000 in Korea gegründet und ist ein führender Entwickler und Herausgeber von Handyspielen, die weltweit hohe Umsätze erzielen. Durch gefeierte Franchises und strategische Partnerschaften mit erstklassigen IP-Inhabern bietet das Unternehmen innovative und fesselnde Spielerlebnisse für ein weltweites Publikum. Als Muttergesellschaft von Kabam, SpinX Games und Jam City sowie als Hauptaktionär von HYBE und NCSOFT umfasst das vielfältige Portfolio von Netmarble Solo Leveling:ARISE, Seven Knights Idle Adventure, Tower of God: New World, Lineage 2: Revolution, MARVEL Future Fight, Ni no Kuni: Cross Worlds und The Seven Deadly Sins: Grand Cross. Weitere Informationen finden Sie unterhttp://company.netmarble.com.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2795592/251014____2_1017_____1920x1080__1.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/raven2-das-brutale-dark-fantasy-mmorpg-von-netmarble-geht-in-den-finalen-countdown-zum-weltweiten-start-302585712.html

17.10.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

2214648 17.10.2025 CET/CEST