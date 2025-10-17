EQS-News: YINZCAM ERWEITERT SEINE GLOBALE REICHWEITE DURCH DIE EINFÜHRUNG DER ERSTEN MOBILEN APP DER VEREINIGTEN ARABISCHEN EMIRATE FÜR DUBAI BASKETBALL

EQS-News: YinzCam / Schlagwort(e): ESG/Produkteinführung

YINZCAM ERWEITERT SEINE GLOBALE REICHWEITE DURCH DIE EINFÜHRUNG DER ERSTEN MOBILEN APP DER VEREINIGTEN ARABISCHEN EMIRATE FÜR DUBAI BASKETBALL



17.10.2025 / 22:40 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





PITTSBURGH und DUBAI, VAE, 17. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- YinzCam, der branchenführende Entwickler von mobilen Apps und Software für den Profisport, hat die Einführung seiner ersten App in den Vereinigten Arabischen Emiraten bekannt gegeben, die in Zusammenarbeit mit Dubai Basketball, dem neu gegründeten Franchise-Unternehmen der EuroLeague und der Adriatic Basketball Association (ABA) League, entwickelt wurde.

Die neue Dubai Basketball-App, die jetzt für iOS- und Android-Geräte verfügbar ist, bietet Fans ein umfassendes und vernetztes Erlebnis am Spieltag und das ganze Jahr über, einschließlich Echtzeit-Statistiken der EuroLeague und Zugriff auf Videoinhalte aus der gesamten EuroLeague durch eine Arena Cloud TV-Integration. Fans haben außerdem Zugang zu einem speziellen Mitgliederbereich, der ihnen exklusive Inhalte und Interaktionsmöglichkeiten bietet.

„Dubai ist die Stadt der Zukunft, sie ist Teil der Kultur hier und fest in unseren Fans verankert", erklärte Nick Oakley, Co-Chief Executive Officer von Dubai Basketball. „Wir wollen bei allem, was wir tun, die Fans in den Mittelpunkt stellen. Durch diese Partnerschaft können wir unsere Community auf vielfältige Weise erreichen – über Apps, soziale Medien, Spieltagserlebnisse und darüber hinaus. Wir möchten ihnen die Möglichkeit bieten, mit unserem Team in Kontakt zu treten, unabhängig davon, wo sie sich befinden. Dies ist ein bedeutender Schritt zum Aufbau eines Teams für diese Stadt, für die Gegenwart und für die Zukunft.

Die App markiert die erste Zusammenarbeit von YinzCam mit einem Team der EuroLeague oder ABA League und erweitert damit das globale Portfolio an Sportkunden, zu denen führende Organisationen in den USA (NBA, NFL, NHL, MLS), die englische Premier League, die Australian Football League, CONMEBOL (Südamerika) und weitere gehören.

„Wir freuen uns sehr, bei diesem Vorzeigeprojekt mit Dubai Basketball zusammenzuarbeiten", erklärte Priya Narasimhan, Gründerin und CEO von YinzCam. „Mit dieser Einführung wird die Technologie von YinzCam auf dem Markt der Vereinigten Arabischen Emirate verfügbar und wir treten erstmals in das Ökosystem der EuroLeague und ABA ein. Die mobile App, die Website und die Kundendatenplattform (CDP) von Dubai Basketball werden als einheitliche digitale Plattform für YinzCam eingeführt und bieten ein Höchstmaß an Personalisierung, wobei der Fan im Mittelpunkt steht. Wenn ein Fan von Dubai Basketball mit Inhalten, Ticketverkauf, Einzelhandel, Streaming oder Gamification interagiert – sei es auf dem Mobilgerät oder Desktop – bietet unsere Plattform ein digitales Erlebnis, das auf die Bedürfnisse und Wünsche dieses Fans in diesem Moment zugeschnitten ist."

Bei der Einführung verfügbare Funktionen:

Integration der EuroLeague-Statistiken: Echtzeit-Statistiken während der Spiele

Arena Cloud TV: Nahtloser Zugang zu den offiziellen TV-Inhalten der Liga

Mitglieder-Hub: Zentralisiertes Portal für die Einbindung der Fans und für Club-Updates

Kommende Erlebnisse:

Owners Hub: Exklusiver Bereich für Teameigentümer

Hub für Dauerkartenmitglieder: Besondere Vergünstigungen, Angebote und Insiderzugang

Vorhersagende Spiele und Augmented Reality: Interaktive Funktionen zur Einbindung der Fans

Mobile Makeovers: Maßgeschneiderte App-Designs für Themenabende und besondere Veranstaltungen

Informationen zu YINZCAM

YinzCam wurde 2009 an der Carnegie Mellon University gegründet und arbeitet mit über 180 professionellen Sportteams und -ligen weltweit zusammen, um eine digitale Plattform für mobile Sport-Apps und Sport-Websites sowie eine Kundendatenplattform bereitzustellen, die personalisierte Fanerlebnisse und Geschäftstools zur Umsatzgenerierung ermöglicht. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, die beste und umfassendste digitale Plattform für die Sportbranche zu entwickeln.

Informationen zu Dubai Basketball

Dubai Basketball wurde im Jahr 2023 gegründet und ist ein neu gegründeter professioneller Basketballverein, der in der Saison 2025/26 in der europäischen EuroLeague und der Adriatic Basketball Association (ABA) League spielt. Die Franchise hat unter der Leitung von Cheftrainer Jurica Golemac einen starken Kader zusammengestellt. Der Verein trägt seine Heimspiele in der Coca-Cola Arena aus.

Dubai Basketball ist ein Beweis für die Kraft der Leidenschaft und des Engagements, die die Basketballszene in den Vereinigten Arabischen Emiraten und darüber hinaus prägen. Das Fundament bildet ein vielfältiges und talentiertes Team, bestehend aus FIBA-zertifizierten Trainern, ehemaligen Profispielern, Wirtschaftsexperten und engagierten Enthusiasten.

Dubai Basketball hat sich zum Ziel gesetzt, einen positiven sozialen Wandel zu fördern, in dem Träume nicht nur geträumt, sondern verwirklicht werden, Talente nicht nur entdeckt, sondern gefördert werden und Wünsche nicht nur gelebt, sondern erfüllt werden.

YinzCam.com | @yinzcam

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2798464/dubai_basketball_app.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/609505/YinzCam_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/yinzcam-erweitert-seine-globale-reichweite-durch-die-einfuhrung-der-ersten-mobilen-app-der-vereinigten-arabischen-emirate-fur-dubai-basketball-302587989.html

17.10.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



