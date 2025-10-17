EQS-PVR: Delivery Hero SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Stimmrechtsmitteilung: Delivery Hero SE
Delivery Hero SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
17.10.2025 / 17:07 CET/CEST
Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Stimmrechtsmitteilung
1. Angaben zum Emittenten
2. Grund der Mitteilung
3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
4. Namen der Aktionäre
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
5. Datum der Schwellenberührung:
6. Gesamtstimmrechtsanteile
7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)
Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
10. Sonstige Informationen:
Datum
1. Angaben zum Emittenten
|Name:
|Delivery Hero SE
|Straße, Hausnr.:
|Oranienburger Straße 70
|PLZ:
|10117
|Ort:
|Berlin
Deutschland
|Legal Entity Identifier (LEI):
|529900C3EX1FZGE48X78
2. Grund der Mitteilung
|Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten
|X
|Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten
|Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte
|X
|Sonstiger Grund:
Freiwillige Konzernmitteilung mit Schwellenberührung auf Ebene der Tochterunternehmen
3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
|Juristische Person: The Goldman Sachs Group, Inc.
Registrierter Sitz, Staat: Wilmington, DE, Vereinigte Staaten von Amerika
4. Namen der Aktionäre
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
5. Datum der Schwellenberührung:
|10.10.2025
6. Gesamtstimmrechtsanteile
|Anteil Stimmrechte
(Summe 7.a.)
|Anteil Instrumente
(Summe 7.b.1.+ 7.b.2.)
|Summe Anteile
(Summe 7.a. + 7.b.)
|Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG
|neu
|0,43 %
|11,52 %
|11,95 %
|298230940
|letzte Mitteilung
|0,25 %
|12,91 %
|13,16 %
|/
7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
|ISIN
|absolut
|in %
|direkt
(§ 33 WpHG)
|zugerechnet
(§ 34 WpHG)
|direkt
(§ 33 WpHG)
|zugerechnet
(§ 34 WpHG)
|DE000A2E4K43
|0
|1197263
|0,00 %
|0,40 %
|US24701M1036
|0
|79372
|0,00 %
|0,03 %
|Summe
|1276635
|0,43 %
b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
|Art des Instruments
|Fälligkeit / Verfall
|Ausübungszeitraum / Laufzeit
|Stimmrechte absolut
|Stimmrechte in %
|Right To Recall
|Offen
|5610280
|1,88 %
|Right Of Use
|Offen
|20528240
|6,88 %
|Convertible Bond
|21.02.2030
|1497324
|0,50 %
|Call Option
|30.09.2026
|1191486
|0,40 %
|Summe
|28827330
|9,67 %
b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
|Art des Instruments
|Fälligkeit / Verfall
|Ausübungszeitraum / Laufzeit
|Barausgleich oder physische Abwicklung
|Stimmrechte absolut
|Stimmrechte in %
|Swap
|10.10.2035
|Bar
|4777239
|1,60 %
|Call Warrant
|31.12.2030
|Bar
|188439
|0,06 %
|Put Option
|30.09.2026
|Physisch
|573186
|0,19 %
|Summe
|5538864
|1,86 %
8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
|Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden.
|X
|Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen:
|Unternehmen
|Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher
|Instrumente in %, wenn 5% oder höher
|Summe in %, wenn 5% oder höher
|The Goldman Sachs Group, Inc.
|%
|%
|%
|GSAM Holdings LLC
|%
|%
|%
|Goldman Sachs Asset Management, L.P.
|%
|%
|%
|Goldman Sachs Asset Management International Holdings L.L.C.
|%
|%
|%
|Goldman Sachs Asset Management (Singapore) Pte. Ltd.
|%
|%
|%
|-
|%
|%
|%
|The Goldman Sachs Group, Inc.
|%
|%
|%
|GS Global Markets, Inc.
|%
|%
|%
|Goldman Sachs Finance Corp International Ltd
|%
|%
|%
|-
|%
|%
|%
|The Goldman Sachs Group, Inc.
|%
|%
|%
|Goldman Sachs Bank USA
|%
|%
|%
|Goldman Sachs Bank Europe SE
|%
|%
|%
|-
|%
|%
|%
|The Goldman Sachs Group, Inc.
|%
|%
|%
|Goldman Sachs (UK) L.L.C.
|%
|%
|%
|Goldman Sachs Group UK Limited
|%
|%
|%
|Goldman Sachs International Bank
|%
|%
|%
|-
|%
|%
|%
|The Goldman Sachs Group, Inc.
|%
|%
|%
|Goldman Sachs & Co. LLC
|%
|%
|%
|-
|%
|%
|%
|The Goldman Sachs Group, Inc.
|%
|%
|%
|Goldman Sachs (UK) L.L.C.
|%
|%
|%
|Goldman Sachs Group UK Limited
|%
|%
|%
|Goldman Sachs International
|%
|6,01 %
|6,39 %
9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)
Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
|Anteil Stimmrechte
|Anteil Instrumente
|Summe Anteile
|%
|%
|%
10. Sonstige Informationen:
Datum
|15.10.2025
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Delivery Hero SE
|Oranienburger Straße 70
|10117 Berlin
|Deutschland
|Internet:
|www.deliveryhero.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2215058 17.10.2025 CET/CEST
