Markterholung lässt auf sich warten: Aixtron senkt Jahresprognose - Aktie fällt

dpa-AFX · Uhr
HERZOGENRATH (dpa-AFX) - Der Anlagenbauer Aixtron senkt seine Jahresziele wegen einer langsamer als erhofften Marktbelebung. "Der Nachfrageaufschwung hat sich im dritten Quartal 2025 noch nicht materialisiert, sodass wir die Umsatzprognose für das Gesamtjahr nun auf die untere Hälfte der ursprünglichen Spanne senken", sagte Unternehmenschef Felix Grawert laut Mitteilung vom Freitag. Das Ziel für die operative Gewinnmarge wurde deutlicher gesenkt. Der Aktienkurs brach zuletzt um gut zehn Prozent auf 12 Euro ein. So wenig hatten die Papiere zuletzt Anfang September gekostet.

Der Aixtron-Vorstand erwartet 2025 nun einen Umsatz zwischen 530 und 565 Millionen Euro, statt 530 bis 600 Millionen zuvor. Davon sollen rund 17 bis 19 Prozent als Gewinn vor Zinsen und Steuern hängen bleiben. Bisher war eine Ebit-Marge von 18 bis 22 Prozent avisiert worden./mis/he

