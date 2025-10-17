Nord-Stream-Sabotage: Ukrainer wird nicht ausgeliefert
dpa-AFX · Uhr
WARSCHAU (dpa-AFX) - Drei Jahre nach den Anschlägen auf die Nord-Stream-Pipelines in der Ostsee darf einer der mutmaßlichen Beteiligten nicht von Polen an Deutschland ausgeliefert werden. Dies entschied ein Gericht in Warschau, wie die Agentur PAP meldete. Der mit europäischem Haftbefehl gesuchte Ukrainer Wolodymyr Z. war Ende September in Polen festgenommen worden./dhe/DP/jha
Das könnte dich auch interessieren
Premium-Beiträge
Trading-ImpulsDas Chartmuster dieser MDax-Aktie signalisiert solides Aufwärtspotenzialgestern, 15:28 Uhr · onvista
Entsteht hier gerade eine Blase?Fünf Indikatoren zeigen, wie teuer US-Aktien wirklich sind14. Okt. · onvista
Chartzeit Wochenausgabe 12.10.2025Trotz Rücksetzer am Freitag: Die Rally ist intakt12. Okt. · onvista