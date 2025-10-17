Werbung ausblenden

Nord-Stream-Sabotage: Ukrainer wird nicht ausgeliefert

WARSCHAU (dpa-AFX) - Drei Jahre nach den Anschlägen auf die Nord-Stream-Pipelines in der Ostsee darf einer der mutmaßlichen Beteiligten nicht von Polen an Deutschland ausgeliefert werden. Dies entschied ein Gericht in Warschau, wie die Agentur PAP meldete. Der mit europäischem Haftbefehl gesuchte Ukrainer Wolodymyr Z. war Ende September in Polen festgenommen worden./dhe/DP/jha

