Werbung ausblenden

Porsche-Chefwechsel: Aufsichtsrat soll am Nachmittag tagen

dpa-AFX · Uhr
E-MobilitätLuxusgüter
Artikel teilen:

STUTTGART (dpa-AFX) - Wegen des Rückzugs von Porsche-Chef Oliver Blume soll am späten Nachmittag der Aufsichtsrat des Sportwagenbauers über dessen Nachfolge beraten. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur wurde kurzfristig zu einer Sitzung des Gremiums eingeladen. Das Unternehmen aus Stuttgart äußerte sich dazu zunächst nicht.

Zuvor hatte Porsche mitgeteilt, dass der Aufsichtsratschef damit beauftragt worden sei, Gespräche mit Blume über ein einvernehmliches vorzeitiges Ausscheiden aus dem Vorstand zu führen. Als möglicher Nachfolger steht demnach der frühere McLaren-Chef Michael Leiters zur Verfügung. Ein Zeitpunkt für den Wechsel wurde zunächst nicht genannt. Das Amt als Volkswagen -Chef würde Blume weiterführen, hieß es.

Seit Monaten wird über einen Abgang Blumes in Zuffenhausen spekuliert. Der 57-Jährigen ist seit zehn Jahren Porsche-Chef. Am 1. September 2022 kam der Chefposten bei der Konzernmutter Volkswagen hinzu./jwe/DP/jha

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Porsche AG Vz.
Porsche Automobil Holding
Volkswagen (VW) Vz

Das könnte dich auch interessieren

Personalwechsel
Oliver Blume soll als Porsche-Chef abgelöst werdenheute, 10:51 Uhr · dpa-AFX
Oliver Blume soll als Porsche-Chef abgelöst werden
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Entsteht hier gerade eine Blase?
Fünf Indikatoren zeigen, wie teuer US-Aktien wirklich sind14. Okt. · onvista
Chartzeit Wochenausgabe 12.10.2025
Trotz Rücksetzer am Freitag: Die Rally ist intakt12. Okt. · onvista
Alle Premium-News
Werbung ausblenden