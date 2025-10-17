TAGESVORSCHAU: Termine am 20. Oktober 2025

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 20. Oktober 2025

TERMINE UNTERNEHMEN 12:00 DEU: Hannover Rück, Pk bei Rückversicherertreffen in Baden-Baden 17:45 FRA: Atos, Q3-Umsatz 23:30 GBR: BHP, Produktionsbericht USA: Steel Dynamics, Q3-Zahlen DEU: TKMS AG & Co. KgaA (Marinesparte von Thyssenkrupp) - Erstnotierung im Prime Standard TERMINE KONJUNKTUR 04:00 CHN: BIP Q3/25 04:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 9/25 04:00 CHN: Industrieproduktion 9/25 04:00 CHN: Sachinvestitionen bis 9/25 08:00 DEU: Erzeugerpreise 9/25 08:00 DEU: Außenhandel (Detailergebnisse) 8/25 10:00 EUR: Leistungsbilanz 8/25 11:00 EUR: Bauproduktion 8/25 16:00 USA: Frühindikator 9/25 SONSTIGE TERMINE DEU: Fortsetzung des Gewerkschaftskongresses der IGBCE + 15.00 Rede Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) CHN: Viertes Plenum der Kommunistischen Partei Chinas beginnt

