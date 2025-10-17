Werbung ausblenden
Dax Chartanalyse 17.10.2025

Verkaufswelle im Dax nimmt Fahrt auf - Abwärtsrisiken dominieren

onvista · Uhr
Artikel teilen:
Jemand prüft Kurse auf seinem Smartphone.
Quelle: Adobe.com/shevtsovy
Dax-Widerstand24.50024.000
Dax-Unterstützung23.40023.000

Dax-Rückblick:

Das Fazit der gestrigen Dax-Chartanalyse lautete wie folgt:

“Der Dax respektiert die Abwärtstrendlinie (schwarz) im Stundenchart und befindet sich unterhalb dieser Trendlinie vorerst in einem intakten kurzfristigen Abwärtstrend. Erst ein Ausbruch über diese Trendlinie bringt die Käufer zurück ins Spiel, bis dahin muss tendenziell ein erneutes Abdriften Richtung 24.000 Punkte favorisiert werden. Sollte diese Unterstützung per Stundenschlusskurs unterboten werden, müsste eine deutliche Ausdehnung auf der Unterseite einkalkuliert werden.“

Der Index rutschte gestern Abend im nachbörslichen Handel bereits in Richtung der 24.000er Marke. Heute im vorbörslichen Handel wurde die Marke dann bereits leicht unterboten und mit Beginn des Xetra-Handels um 9 Uhr öffneten sich dann die Schleusen und es kam zu der gestern angesprochenen "deutlichen Ausdehnung auf der Unterseite".

Dax-Ausblick: 

Nach dem heftigen Kursrutsch heute Vormittag muss nun zunächst tendenziell mit Erholungsversuchen der Käuferseite gerechnet werden. So lange sich diese allerdings unterhalb von 24.000 Punkten abspielen, bleibt der Weg des geringsten Widerstands vorerst weiter südwärts Richtung 23.400 Punkte, potenziell deutlich tiefer.

Die Abwärtsrisiken bleiben somit vorerst klar dominant, vor allem vor dem Hintergrund, dass die großen US-Indizes reif für einen größeren Rücksetzer sind. Ein schönes Wochenende allen Lesern!

Dax Chart
Quelle: Tradingview
Werbung

Partizipiere an fallenden oder steigenden Kursen

Wer von steigenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Long-Zertifikat (DY758D) der DZ BANK investieren. Der Faktor liegt bei 3,00 (Stand: 17.10.2025), die Reset-Barriere liegt bei 17.799,61 Punkten bei unbegrenzter Laufzeit.
Wer von fallenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Short-Zertifikat (DY757X) der DZ BANK investieren. Der Faktor liegt bei 6,00 (Stand: 17.10.2025), die Reset-Barriere liegt bei 27.508,48 Punkten bei unbegrenzter Laufzeit.

Diese Werbung richtet sich nur an Personen mit Wohn-/Geschäftssitz in Deutschland. Den Basisprospekt, etwaige Nachträge sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie durch Klick auf das Dokumenten-Symbol.

 Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
D
DAX
D
DAX (Kursindex)

Das könnte dich auch interessieren

Dax Chartanalyse 15.10.2025
Dax erreicht Kursziel und dreht nach oben ab15. Okt. · onvista
Jemand prüft Kurse auf seinem Smartphone.
Dax Chartanalyse 16.10.2025
Der Dax befindet sich in einem kurzfristigen Abwärtstrendgestern, 10:59 Uhr · onvista
Jemand prüft Kurse auf seinem Smartphone.
Dax Chartanalyse 14.10.25
Dax-Rücksetzer weitet sich aus14. Okt. · onvista
Jemand prüft Kurse auf seinem Smartphone.
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Entsteht hier gerade eine Blase?
Fünf Indikatoren zeigen, wie teuer US-Aktien wirklich sind14. Okt. · onvista
Chartzeit Wochenausgabe 12.10.2025
Trotz Rücksetzer am Freitag: Die Rally ist intakt12. Okt. · onvista
Alle Premium-News
Werbung ausblenden