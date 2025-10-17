Dax-Widerstand 24.500 24.000 Dax-Unterstützung 23.400 23.000

Dax-Rückblick:

Das Fazit der gestrigen Dax-Chartanalyse lautete wie folgt:

“Der Dax respektiert die Abwärtstrendlinie (schwarz) im Stundenchart und befindet sich unterhalb dieser Trendlinie vorerst in einem intakten kurzfristigen Abwärtstrend. Erst ein Ausbruch über diese Trendlinie bringt die Käufer zurück ins Spiel, bis dahin muss tendenziell ein erneutes Abdriften Richtung 24.000 Punkte favorisiert werden. Sollte diese Unterstützung per Stundenschlusskurs unterboten werden, müsste eine deutliche Ausdehnung auf der Unterseite einkalkuliert werden.“

Der Index rutschte gestern Abend im nachbörslichen Handel bereits in Richtung der 24.000er Marke. Heute im vorbörslichen Handel wurde die Marke dann bereits leicht unterboten und mit Beginn des Xetra-Handels um 9 Uhr öffneten sich dann die Schleusen und es kam zu der gestern angesprochenen "deutlichen Ausdehnung auf der Unterseite".

Dax-Ausblick:

Nach dem heftigen Kursrutsch heute Vormittag muss nun zunächst tendenziell mit Erholungsversuchen der Käuferseite gerechnet werden. So lange sich diese allerdings unterhalb von 24.000 Punkten abspielen, bleibt der Weg des geringsten Widerstands vorerst weiter südwärts Richtung 23.400 Punkte, potenziell deutlich tiefer.

Die Abwärtsrisiken bleiben somit vorerst klar dominant, vor allem vor dem Hintergrund, dass die großen US-Indizes reif für einen größeren Rücksetzer sind. Ein schönes Wochenende allen Lesern!