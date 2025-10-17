Werbung ausblenden

Zeitung: Saudi-Arabien verhandelt mit USA über Verteidigungsabkommen

Uhr
(Reuters) -Saudi-Arabien verhandelt einem Zeitungsbericht zufolge mit den USA über ein Verteidigungsabkommen. Die Regierung in Riad hoffe, den Pakt beim Besuch von Kronprinz Mohammed bin Salman im Weißen Haus im kommenden Monat zu besiegeln, berichtete die "Financial Times" am Freitag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Ein hochrangiger Vertreter der Regierung von US-Präsident Donald Trump sagte der Zeitung: "Es gibt Gespräche darüber, etwas zu unterzeichnen, wenn der Kronprinz kommt, aber die Details sind noch im Fluss." Dem Bericht zufolge ähnelt das diskutierte Abkommen dem jüngsten Pakt zwischen den USA und Katar. Darin wird jeder bewaffnete Angriff auf Katar als Bedrohung für die USA eingestuft.

Saudi-Arabien bemüht sich seit Längerem um Garantien, die dem Abkommen mit Katar ähneln. Dies ist Teil der US-Bemühungen, die Beziehungen zwischen der Führung in Riad und Israel zu normalisieren. Im vergangenen Monat unterzeichnete Saudi-Arabien bereits einen gegenseitigen Verteidigungspakt mit der Atommacht Pakistan. Das US-Außenministerium erklärte der "Financial Times" zufolge, die Verteidigungskooperation mit dem Königreich sei ein "starkes Fundament unserer regionalen Strategie", lehnte eine Stellungnahme zu Einzelheiten eines möglichen Abkommens jedoch ab. Das US-Außenministerium, das Präsidialamt in Washington und die saudische Regierung äußerten sich zunächst nicht zu dem Zeitungsbericht.

(Bericht von Ananya Palyekar, geschrieben von Christian Götz. Redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)

