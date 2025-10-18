EQS-News: TCL stellt die Sportbotschafter des Teams TCL EU für die Olympischen Winterspiele Milano Cortina 2026 vor

EQS-News: TCL Europe / Schlagwort(e): Miscellaneous

TCL stellt die Sportbotschafter des Teams TCL EU für die Olympischen Winterspiele Milano Cortina 2026 vor



18.10.2025 / 03:35 CET/CEST

Sport, Innovation und olympischer Geist mit Europas Spitzensportlern feiern

PARIS, 18. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- TCL, ein weltweit führender Anbieter von Unterhaltungselektronik und weltweiter Olympia-Partner, stellt heute das Team TCL EU vor, das einige der bekanntesten europäischen Wintersportler als offizielle Sportbotschafter vereint. Diese Initiative baut auf der im Februar 2025 angekündigten langfristigen Partnerschaft von TCL mit dem Internationalen Olympischen Komitee auf, die bis 2032 läuft und die Kategorien Audiovisuelle Geräte und Haushaltsgeräte umfasst. Geleitet von seiner Vision „Inspire Greatness" verbindet TCL Technologie und olympische Werte, um im Vorfeld der Olympischen Winterspiele Milano Cortina 2026 eine starke Bindung zu den Fans aufzubauen.

Das Team TCL spiegelt wider, wie sich der olympische Geist mit dem Innovationsstreben von TCL verbindet, indem es einige der erfolgreichsten Wintersportler Europas zusammenbringt: Die alpinen Skifahrer Alex Vinatzer und Christof Innerhofer aus Italien, der olympische Slalom-Goldmedaillengewinner Clément Noël aus Frankreich, die schwedischen Langlaufmeister Frida Karlsson, Ebba Andersson und Jonna Sundling und der niederländische Eisschnelllaufstar Joy Beune.

Von Sportlern, die auf und abseits des Platzes immer wieder neue Maßstäbe setzen, bis hin zu Menschen, die in ihrem täglichen Leben mutig Grenzen überschreiten, und TCL-Produkten, die die Vorstellungskraft durch Technologie übertreffen – sie alle sind Teil des Team TCL. Es verkörpert das Außergewöhnliche und besteht aus Vorreitern, die es wagen, Grenzen zu überschreiten und sich den Geist von Inspire Greatness zu eigen machen. Angetrieben von einem unermüdlichen Engagement für Innovationen ermöglicht TCL nicht nur Sportlern, neue Höhen zu erklimmen – es befähigt jeden, seinen Leidenschaften nachzugehen und das nächste Kapitel dessen zu gestalten, was erreicht werden kann.

Dieses Ziel spiegelt die wachsende globale und europäische Stärke von TCL wider. In der ersten Jahreshälfte 2025 konnte TCL seine Position als weltweite Nr. 1 unter den Mini-LED-Fernsehern mit einem Anstieg der Auslieferungen um 176 % behaupten. Neben Fernsehern definieren die Haushaltsgeräte von TCL das moderne Leben mit innovativen Funktionen in verschiedenen Kategorien neu. Insbesondere die TCL Fresh Air AC war weltweit die Nummer 1 bei den Verkaufszahlen*, während die Flaggschiffe der Marke – Klimaanlagen, Kühlschränke und Waschmaschinen – Verbrauchern auf der ganzen Welt einen intelligenteren und gesünderen Lebensstil ermöglichen.

Alex Vinatzer (Italien)

„Im Slalom zählt jede Hundertstelsekunde. Die gleiche Präzision und Entschlossenheit sehe ich bei TCL. Teil des Team TCL EU zu sein bedeutet, den Fans in Italien zu zeigen, wie Leidenschaft und Leistung uns bei den Olympischen Winterspielen Milano Cortina 2026 zu neuen Höhenflügen verhelfen können."

Christof Innerhofer (Italien)

„Nach so vielen Jahren auf der Piste weiß ich, dass man sich nur durch Ausdauer und Innovation an der Spitze halten kann. TCL teilt dieses Bestreben. Gemeinsam wollen wir die nächste Generation italienischer Skifahrer dazu inspirieren, große Träume zu verwirklichen und ihre eigenen Ziele auf dem Weg zu den Olympischen Winterspielen Milano Cortina 2026 zu verfolgen."

Clément Noël (Frankreich)

„Olympisches Gold im Slalom bei den Olympischen Winterspielen 2022 in Bejing zu gewinnen, war unvergesslich, aber jedes Rennen ist eine neue Herausforderung. Durch die Zusammenarbeit mit TCL möchte ich die Fans auf der ganzen Welt an dieser spannenden Reise teilhaben lassen und beweisen, dass Konzentration, Leistung und Leidenschaft Großes möglich machen können."

Frida Karlsson (Schweden)

„Ich bin mit dem Traum aufgewachsen, mich mit den Besten zu messen, und jetzt möchte ich junge Skifahrer dazu inspirieren, dasselbe zu tun. Mit dem Team TCL EU kann ich mit den Fans in Kontakt treten und zeigen, wie Glaube, Energie und Hingabe außergewöhnliche Momente gestalten können."

Ebba Andersson (Schweden)

„Beständigkeit und harte Arbeit bestimmen meine Karriere. Der Ansatz von TCL in Bezug auf Technologie spiegelt dieselben Werte wider – immer vorwärts gehen, niemals stillstehen. Ich bin stolz darauf, Teil des Team TCL zu sein und diese Botschaft mit den Fans zu teilen."

Jonna Sundling (Schweden)

„Beim Sprinten geht es um Geschwindigkeit, Intensität und darum, in wenigen Minuten alles zu geben. Diese Energie passt perfekt zum Geist des Team TCL EU. Ich möchte den Fans den gleichen Nervenkitzel bieten, wenn wir auf die Olympischen Winterspiele Milano Cortina 2026 zusteuern."

Joy Beune (Niederlande)

„Auf dem Eis jage ich nach Geschwindigkeit und Präzision, und ich weiß, wie wichtig Technologie für die Leistung ist. Ich hoffe, dass ich mit dem Team TCL die niederländischen Fans inspirieren kann, indem ich zeige, wie Sport und Innovation außergewöhnliche Abenteuer schaffen können auf dem Weg zu den Olympischen Winterspielen Milano Cortina 2026."

Während das Team TCL EU sich auf den Weg nach Milano Cortina 2026 macht, werden seine Botschafter an Markenaktivierungen, digitalen Erzählungen und Social-Media-Kampagnen teilnehmen und über ihre Erfahrungen mit Widerstandsfähigkeit und Erfolg berichten – und damit zeigen, wie Technologie und Sport gemeinsam Fans in ganz Europa nachhaltig inspirieren können.

* TCL, ein weltweit führender Anbieter von Unterhaltungselektronik, ist laut dem unabhängigen Marktforschungsunternehmen SHANGPU GROUP im Jahr 2024 die weltweite Nummer eins beim Verkauf von Klimageräten.

Informationen zu TCL

TCL ist auf die Forschung, Entwicklung und Herstellung von Unterhaltungselektronik spezialisiert, darunter Fernsehgeräte, Audiogeräte, Smart-Home-Produkte und Haushaltsgeräte. Unsere Produktreihe kombiniert durchdachtes Design sowie innovative Technologie, um großartige Erlebnisse zu schaffen, und bietet unverzichtbare Funktionen sowie beeindruckende Erfahrungen. Als eine der weltweit größten Marken für Unterhaltungselektronik trägt TCL mit seiner vertikal integrierten Lieferkette und seiner hochmodernen Fabrik für Display-Panels dazu bei, Innovationen für alle bereitzustellen. Weitere Informationen finden Sie auf: https://www.tcl.com

TCL ist eine eingetragene Marke von TCL Corporation. Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2799012/Team_TCL_Ambassadors.jpg

