Taktische Manöver vor Trump–Xi-Gipfel: Märkte bleiben volatil
onvista · Uhr
Trotz schwacher US-Daten und politischer Unsicherheit zeigen sich Anzeichen einer Stabilisierung. Die Märkte bleiben nervös, doch der Rückgang des Spreads und vorsichtige Signale aus China deuten auf eine mögliche Entspannung hin.
Quelle: AntonSokolov/Shutterstock.com
Der Aktienmarkt wird seinem Oktober-Ruf gerecht. Wir haben eine der volatilsten Wochen des Handelsjahres hinter uns. Trotz aller Volatilität konnte der S&P 500 einen Zuwachs von 1,7 Prozent verbuchen und schloss die Woche bei 6.664 Punkten, verbleibt aber für den Oktober bislang noch mit 0,4 Prozent im Minus. Der Nasdaq stieg im Wochenverlauf um 2,17 Prozent auf 22.680 Punkte, während Bitcoin am Samstag bei 106.890 USD lag, was einem Rückgang von etwa sieben Prozent gegenüber dem Stand vom Montag entspricht.
Plus
Weiterlesen mit Plus-Abonnement
Noch besser an der Börse informiert: Jetzt Zugang zu exklusiven Analysen, Trading- und Investmentideen freischalten.
- Zugang zu allen Artikeln im Web und in unserer App
- Exklusive Trading- und Investmentideen
- Jederzeit online kündigen
- Mit Code STARTPLUS nur 0,99 € im ersten Monat (Neukundenangebot)
0,99 € im ersten Monat
Du hast bereits ein Abo? Zur Anmeldung
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
Das könnte dich auch interessieren
Chartzeit Wochenausgabe 12.10.2025Trotz Rücksetzer am Freitag: Die Rally ist intakt12. Okt. · onvista
Dax Vorbörse 14.10.2025Gewinnmitnahmen erwartet - Zollstreit belastet - US-Finanzbranche im Fokus14. Okt. · onvista
Drei Fragen an Bernecker 17.10.2025Wird TKMS zum Rüstungs-Überflieger? Beflügelt Samsung den Chip-Sektor? Kommt die Dax-Jahresendrally?17. Okt. · onvista
Dax Tagesrückblick 17.10.2025Dax dämmt Verluste nach Furcht vor Bankenkrise etwas ein - Gewinnserie bei Gold reißt17. Okt. · onvista
Aktien New YorkWall Street trotzt Ängsten vor Bankenkrise - Finanzwerte bleiben im Blick17. Okt. · dpa-AFX
Premium-Beiträge
Trading-ImpulsDas Chartmuster dieser MDax-Aktie signalisiert solides Aufwärtspotenzial16. Okt. · onvista
Entsteht hier gerade eine Blase?Fünf Indikatoren zeigen, wie teuer US-Aktien wirklich sind14. Okt. · onvista