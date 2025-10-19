Der Aktienmarkt wird seinem Oktober-Ruf gerecht. Wir haben eine der volatilsten Wochen des Handelsjahres hinter uns. Trotz aller Volatilität konnte der S&P 500 einen Zuwachs von 1,7 Prozent verbuchen und schloss die Woche bei 6.664 Punkten, verbleibt aber für den Oktober bislang noch mit 0,4 Prozent im Minus. Der Nasdaq stieg im Wochenverlauf um 2,17 Prozent auf 22.680 Punkte, während Bitcoin am Samstag bei 106.890 USD lag, was einem Rückgang von etwa sieben Prozent gegenüber dem Stand vom Montag entspricht.

Plus Weiterlesen mit Plus-Abonnement Noch besser an der Börse informiert: Jetzt Zugang zu exklusiven Analysen, Trading- und Investmentideen freischalten. Zugang zu allen Artikeln im Web und in unserer App

Exklusive Trading- und Investmentideen

Jederzeit online kündigen

Mit Code STARTPLUS nur 0,99 € im ersten Monat (Neukundenangebot) 0,99 € im ersten Monat Du hast bereits ein Abo? Zur Anmeldung