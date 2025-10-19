Europas Abhängigkeiten sind fatal
onvista-Partners · Uhr
Während USA und China um die wirtschaftliche Vorherrschaft ringen, wird Europa zum Kollateralschaden. Abhängigkeiten von seltenen Erden, Energie und Technologie rächen sich – und die europäische Reaktion? Zögerlich, uneinig, spät. Ein Kontinent verschläft seine Rolle in der neuen Weltordnung.
Quelle: Adobe.com/doganmesut
Schaut man derzeit auf das Weltgeschehen, so sieht es fast so aus, als würde Europa im Handelsstreit zwischen den USA und China nicht der lachende Dritte sein, sondern der größte Verlierer. Und dieses Schicksal ist nicht naturgegeben oder einfach nur Pech, weil Europa zufällig dort steht, wo die Schlammschlacht stattfindet, und eine volle Ladung abbekommt. Nein, Europa ist selbst dafür verantwortlich, dass es heute in dieser misslichen Lage steckt.
Plus
Weiterlesen mit Plus-Abonnement
Noch besser an der Börse informiert: Jetzt Zugang zu exklusiven Analysen, Trading- und Investmentideen freischalten.
- Zugang zu allen Artikeln im Web und in unserer App
- Exklusive Trading- und Investmentideen
- Jederzeit online kündigen
- Mit Code STARTPLUS nur 0,99 € im ersten Monat (Neukundenangebot)
0,99 € im ersten Monat
Du hast bereits ein Abo? Zur Anmeldung
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
|–
|–
Das könnte dich auch interessieren
Kolumne von Heiko BöhmerBörsen zwischen Schock und Euphorie: Märkte im Turbo-Modusgestern, 08:29 Uhr · onvista-Partners
Entsteht hier gerade eine Blase?Fünf Indikatoren zeigen, wie teuer US-Aktien wirklich sind14. Okt. · onvista
Künftiger Dividenden-Aristokrat?Trading-Chance CSX: Tenbagger
gnubreW17. Okt. · Trading-Chance-Redaktion
Künftiger Dividenden-Aristokrat?Trading-Chance Texas Instruments: Margen-Monster!
gnubreW16. Okt. · Trading-Chance-Redaktion
Baldiger Dividenden-AristokratTrading-Chance Verizon: Luft nach oben
gnubreW16. Okt. · Trading-Chance-Redaktion
Premium-Beiträge
Trading-ImpulsDas Chartmuster dieser MDax-Aktie signalisiert solides Aufwärtspotenzial16. Okt. · onvista
Entsteht hier gerade eine Blase?Fünf Indikatoren zeigen, wie teuer US-Aktien wirklich sind14. Okt. · onvista
Chartzeit Wochenausgabe 12.10.2025Trotz Rücksetzer am Freitag: Die Rally ist intakt12. Okt. · onvista