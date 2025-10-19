Werbung ausblenden

FC Bayern gewinnt Spitzenspiel gegen Dortmund

Uhr
MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der FC Bayern München hat mit einem Sieg im Spitzenspiel gegen Borussia Dortmund seine Tabellenführung in der Fußball-Bundesliga ausgebaut. Der Rekordmeister gewann den deutschen Clásico gegen den BVB hochverdient mit 2:1 (1:0). Vor 75.000 Zuschauern in der Münchner Allianz Arena sorgten der herausragende Harry Kane (22. Minute) und Michael Olise (79.) mit ihren Toren im elften Pflichtspiel der Saison für den elften Sieg. Nach dem 1:2 durch den eingewechselten Julian Brandt wurde es in der Schlussphase noch einmal spannend (84.).

Die Münchner führen die Bundesliga-Tabelle nach sieben Spieltagen mit 21 Punkten klar an. Neuer Zweiter ist mit fünf Punkten Rückstand RB Leipzig. Dortmund fiel durch die erste Saisonniederlage auf den vierten Platz zurück./kun/DP/zb

Borussia Dortmund BVB

