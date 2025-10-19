Israel will Waffenruhe wieder einhalten
dpa-AFX · Uhr
TEL AVIV/GAZA (dpa-AFX) - Die israelische Armee will nach eigenen Angaben die Waffenruhe im Gazastreifen wieder einhalten. Zuvor hatte Israel Angriffe auf seine Truppen im Süden des Küstengebiets mit zwei Todesopfern gemeldet und die israelische Luftwaffe bombardierte daraufhin nach Medienberichten Dutzende Ziele im Gazastreifen./ro/DP/zb
