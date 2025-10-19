Russische Luftangriffe gegen ukrainische Städte

KIEW (dpa-AFX) - Die russische Luftwaffe hat am Abend mehrere Angriffe gegen ukrainische Städte geflogen. Dabei hätten russische Kampfflugzeuge eine Reihe von gelenkten Bomben abgeworfen, berichtete die ukrainische Flugabwehr. Unter anderem seien Charkiw, Sumy und Saporischschja getroffen worden. Über die Auswirkungen der Angriffe wurden zunächst keine Angaben gemacht.

Neben den Angriffen der Kampfjets wurden auch Einflüge russischer Drohnen gemeldet. Ziel der unbemannten Flugkörper seien Tschernihiw sowie Dnipropetrowsk, hieß es. Auch hier gab es zunächst keine Details über mögliche Opfer oder Schäden. Bei Angriffen in der Region Tschernihiw im Norden der Ukraine hatten russische Kampfdrohnen in der Nacht zuvor ein Objekt der Energieinfrastruktur getroffen und für einen Stromausfall gesorgt.

Russland führt seit über dreieinhalb Jahren einen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Mit den ständigen nächtlichen Luftangriffen werden vor allem Objekte der energetischen Infrastruktur ins Visier genommen. Zudem sollen die Angriffe Moral und Verteidigungswillen der Zivilbevölkerung zermürben./cha/DP/zb