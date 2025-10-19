Werbung ausblenden

US-Außenministerium warnt vor Angriffsplänen der Hamas

dpa-AFX · Uhr
WASHINGTON (dpa-AFX) - Das US-Außenministerium warnt vor einem "unmittelbar bevorstehenden" geplanten Angriff der islamistischen Hamas auf palästinensische Zivilisten. Die USA hätten die Garantiemächte des Gaza-Friedensplans über "glaubwürdige Berichte" informiert, die auf eine Verletzung der bestehenden Waffenruhe hindeuteten, teilte das Ministerium mit./gma/gei/DP/zb

