US-Außenministerium warnt vor Angriffsplänen der Hamas
dpa-AFX · Uhr
WASHINGTON (dpa-AFX) - Das US-Außenministerium warnt vor einem "unmittelbar bevorstehenden" geplanten Angriff der islamistischen Hamas auf palästinensische Zivilisten. Die USA hätten die Garantiemächte des Gaza-Friedensplans über "glaubwürdige Berichte" informiert, die auf eine Verletzung der bestehenden Waffenruhe hindeuteten, teilte das Ministerium mit./gma/gei/DP/zb
