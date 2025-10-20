Aktien Frankfurt: Dax wieder klar über 24.000 Punkte - Rüstungswerte schieben an

FRANKFURT (dpa-AFX) - Starke Rüstungswerte haben am Montag am deutschen Aktienmarkt die Stimmung gehoben. Rückenwind gaben auch die Überseebörsen. Der deutsche Leitindex Dax stieg am frühen Nachmittag um 1,19 Prozent auf 24.116 Punkte, nachdem er am Freitag zeitweise noch bis auf 23.684 Zähler abgerutscht war.

Der MDax für die mittelgroßen Unternehmen zog am Montag um 1,78 Prozent auf 30.039 Punkte an. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann rund 0,8 Prozent.

Entspannungszeichen im Handelsstreit zwischen den USA und China und ausbleibende Störfeuer von US-Regionalbanken hatten am Freitag bereits dem US-Aktienmarkt wieder nach oben geholfen. Am Montag gaben zudem deutliche Kursgewinne in Asien Auftrieb, wo der japanische Nikkei so hoch stieg wie noch nie. Für Erleichterung sorgte dort, dass sich in Japan nun doch eine Regierungskoalition abzeichnet. In China fiel das weiter schleppende Wirtschaftswachstum zudem nicht ganz so schwach aus wie erwartet.

Rüstungswerte befanden sich nach einer sehr schwachen Vorwoche auf Erholungskurs. Für Rheinmetall belief sich das Kursplus auf 5,6 Prozent. Rheinmetall profitierten dabei auch von einem weiteren Großauftrag. Hensoldt und Renk verteuerten sich zwischen 7 und 8 Prozent.

Im Fokus steht im Rüstungssektor zudem Deutschlands größter Marineschiffbauer TKMS , der am Montag einen erfolgreichen Börsenstart feierte. Nach 60 Euro zum Auftakt kletterten die vom Mutterkonzern Thyssenkrupp abgespaltenen Aktien bis auf 107 Euro, zuletzt kosteten sie fast 94 Euro. Im Rahmen der Abspaltung hatten Thyssenkrupp-Aktionäre für jeweils 20 ihrer Aktien automatisch einen Anteilsschein an TKMS bekommen.

Der spanische Telefonkonzern Telefonica will laut einem Bericht des "Handelsblatt" sein Verhältnis zu seinem deutschen Rivalen 1&1 verbessern und führt dahingehend Gespräche. Konkret gehe es um eine mögliche Kooperation der ehemaligen Netzpartner Telefonica Deutschland und 1&1, hieß es unter Berufung auf mit den Vorgängen vertraute Personen. Langfristig werde auch eine Übernahme erwogen. Die Aktien von 1&1 und des Mutterkonzerns United Internet zogen 9,4 beziehungsweise 7,8 Prozent an.

Eine Kaufempfehlung von Jefferies trieb die Papiere des Wafer-Herstellers Siltronic um mehr als 7 Prozent nach oben. Analyst Constantin Hesse schraubte das Kursziel auf 75 Euro hoch, sieht also noch reichlich Luft nach oben. Auch die Papiere von PVA Tepla profitierten von einem Analystenkommentar. Sie legten um 8,5 Prozent zu, nachdem die Experten der Investmentbank Oddo BHF im Rahmen ihres Ausblicks auf den Quartalsbericht Mitte November ein deutlich höheres Kursziel von 36 Euro ansetzten.